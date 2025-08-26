Ở thành phố Hàng Châu (Trung Quốc), câu chuyện của anh Lưu Cường, 48 tuổi, khiến nhiều người phải suy ngẫm. Hai năm trước, anh đã quyết định rút toàn bộ khoản tiết kiệm 300.000 NDT (khoảng 1 tỷ đồng) để đầu tư mở một nhà hàng. Sau thời gian vận hành, dù nhà hàng đem lại lợi nhuận lớn, song anh lại trải qua những ngày tháng đầy áp lực, mất ăn mất ngủ vì gánh nặng kinh doanh.

Quyết định “tất tay” với số tiền tiết kiệm

Anh Lưu từng là trưởng phòng tại một công ty về xuất nhập khẩu. Công việc ổn định, thu nhập khá. Nhưng sau nhiều năm đi làm, anh luôn cảm thấy cuộc sống thiếu sự bứt phá. Với mong muốn khởi nghiệp và trở thành “ông chủ”, anh quyết định rút toàn bộ số tiền tiết kiệm để mở một nhà hàng lẩu, tại trung tâm thành phố.

Ban đầu, quyết định này vấp phải sự phản đối của vợ và gia đình. Họ lo ngại số tiền tích góp suốt nhiều năm có thể “bốc hơi” chỉ sau vài tháng. Thế nhưng, anh Lưu vẫn kiên định ý kiến của mình. “Tôi nghĩ nếu không thử, cả đời sẽ mãi chỉ là nhân viên văn phòng. Tôi muốn đổi đời”, anh kể lại.

Nhờ chọn đúng địa điểm gần khu văn phòng đông đúc, kết hợp mô hình ăn uống phục vụ nhanh và hương vị phù hợp với khẩu vị địa phương, nhà hàng của anh Lưu nhanh chóng hút khách. Chỉ sau gần 1 năm khai trương, doanh thu đã đạt mức cao gấp đôi so với dự kiến ban đầu.

Đến cuối năm thứ hai, nhà hàng liên tục mở thêm chi nhánh và có lãi. So với khoản lương của nhân viên văn phòng trước kia, thu nhập từ kinh doanh quả thật vượt trội.

Bạn bè nhìn vào ai cũng ngưỡng mộ, coi anh Lưu như tấm gương “dám nghĩ dám làm”. Nhiều người cho rằng anh đã thực sự “đổi đời” sau quyết định liều lĩnh ngày nào.

Áp lực vô hình

Thế nhưng, đằng sau sự hào nhoáng ấy là những áp lực nặng nề mà ít ai biết. “Kể từ ngày mở nhà hàng, tôi gần như không có ngày nào ngủ trọn vẹn. Lúc thì lo nhân viên nghỉ việc, lúc thì sợ khách chê đồ ăn, hoặc căng thẳng khi ngày càng có thêm nhiều đối thủ”.

Anh cho biết, trước kia đi làm văn phòng, tan ca là về nhà, cuối tuần có thời gian cho gia đình. Nhưng từ khi làm chủ nhà hàng, anh phải có mặt gần như 16 tiếng mỗi ngày ở nhà hàng.

Sáng sớm, anh đã lo nhập nguyên liệu, tối muộn lại kiểm tra sổ sách. Có những hôm vì một phản hồi tiêu cực của khách trên mạng, anh thức trắng đêm để suy nghĩ tìm cách xử lý.

“Tôi có tiền nhiều hơn. Nhưng tôi đang đánh đổi bằng sức khỏe và thời gian với gia đình. Vợ tôi từng nói thẳng: anh có thể kiếm nhiều tiền, nhưng cả ngày không còn nụ cười”, anh Lưu thừa nhận.

Anh cho biết kinh doanh nhà hàng là môi trường cạnh tranh khốc liệt. Cùng trên một con phố, chỉ cần một quán mới khai trương với thực đơn hấp dẫn hơn, giá rẻ hơn, lập tức lượng khách sẽ phân tán. Ngoài ra, chi phí nguyên liệu, thuê mặt bằng, lương nhân viên liên tục tăng khiến áp lực duy trì lợi nhuận ngày càng lớn.

“Khó khăn nhất chính là sự bất định. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều có cảm giác mình đang đi trên dây. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến công sức bao năm tan biến”, anh nói.

Chia sẻ lại câu chuyện này, anh Lưu thừa nhận, nếu quay trở lại, vẫn sẽ chọn con đường này, nhưng sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn và không đặt kỳ vọng quá cao. “Nhiều người nghĩ làm chủ sẽ thoải mái, nhưng thực tế, làm chủ nghĩa là bạn phải gánh trên vai hàng loạt trách nhiệm với các bên: từ nhân viên, khách hàng cho đến cả uy tín bản thân”, anh nói.