BMW XM hóa 'xe tăng' vượt tuyết: Bản độ dị biệt xóa tan hình ảnh bóng bẩy, dân chơi nhìn vào chỉ biết 'cạn lời'

BMW XM vốn đã là một trong những mẫu SUV gây tranh cãi nhất của thương hiệu xứ Bavaria, từ thiết kế ngoại hình cho tới định vị sản phẩm. Tuy nhiên, trong một kịch bản hoàn toàn khác và cũng hoàn toàn… ảo, mẫu xe này vừa được “khoác” lên diện mạo mới, sẵn sàng chinh phục mùa đông khắc nghiệt theo cách mà BMW chưa từng nghĩ tới.

BMW XM xuất hiện với hệ thống xích lốp thay bánh xe trong bản dựng đồ họa. Ảnh: onb.artdesign

Cụ thể, một nghệ sĩ đồ họa số với tài khoản Instagram @onb.artdesign đã chia sẻ loạt hình ảnh dựng (render) chiếc BMW XM được trang bị hệ thống xích lốp thay cho bánh xe truyền thống, tương tự cấu hình thường thấy trên các phương tiện quân sự hoặc xe chuyên dụng hoạt động ở địa hình tuyết sâu. Dù chỉ tồn tại trên máy tính, bản dựng này vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ mức độ dị biệt so với chiếc XM nguyên bản.

Khoảng sáng gầm xe được nâng cao, tạo hình đậm chất xe vượt tuyết chuyên dụng. Ảnh: onb.artdesign

Trong bản render, BMW XM được nâng gầm đáng kể, tạo ra khoảng sáng gầm xe lớn hơn hẳn phiên bản thương mại. Hệ thống xích lốp bản rộng mang lại cảm giác chiếc SUV hạng sang này có thể dễ dàng vượt qua tuyết dày, băng trơn hay những cung đường mùa đông khắc nghiệt. Phần nóc xe còn được bổ sung giá chở đồ cỡ lớn, gợi liên tưởng tới các chuyến hành trình dài ngày ở vùng khí hậu lạnh, nơi tính thực dụng được đặt lên trên yếu tố hào nhoáng.

Một chi tiết thú vị khác là chiếc xe trong ảnh mang biển số Nga, càng khiến tổng thể bản dựng trở nên đúng bối cảnh hơn khi nhắc tới điều kiện mùa đông khắc nghiệt. Dù vậy, cần nhấn mạnh rằng đây hoàn toàn không phải là một dự án độ xe ngoài đời thực, cũng không phải nguyên mẫu thử nghiệm từ BMW hay bất kỳ hãng độ nào. Toàn bộ ý tưởng chỉ dừng lại ở mức sáng tạo đồ họa.

Ý tưởng ảo nhưng khiến BMW XM trông khác biệt hơn so với bản thương mại. Ảnh: onb.artdesign

Dẫu chỉ là sản phẩm ảo, bản BMW XM chạy xích này vẫn gợi ra nhiều suy nghĩ. Với trọng lượng lớn, hệ truyền động hybrid mạnh mẽ và danh xưng SUV, XM trên thực tế lại chủ yếu được sử dụng trên đường nhựa, đúng với vai trò của một mẫu xe sang hiệu năng cao hơn là xe địa hình. Bản dựng nói trên vì thế mang tính chất giả định, thử đặt một chiếc SUV sang chảnh vào bối cảnh hoàn toàn trái ngược với môi trường hoạt động quen thuộc của nó.

Ở một góc nhìn khác, nhiều ý kiến cho rằng tạo hình trong bản render thậm chí còn khiến BMW XM trông cân đối và thú vị hơn so với nguyên bản, vốn thường bị nhận xét là quá đồ sộ và gây tranh cãi về thẩm mỹ. Dù không có khả năng trở thành hiện thực, ý tưởng BMW XM gắn xích lốp vẫn là một ví dụ điển hình cho cách cộng đồng sáng tạo xe đang chơi đùa với những mẫu xe đắt tiền, phá vỡ mọi giới hạn về công năng và hình ảnh.

Giá chở đồ trên nóc làm nổi bật phong cách hành trình mùa đông khắc nghiệt. Ảnh: onb.artdesign

Tóm lại, BMW XM chạy xích lốp chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng, nhưng lại đủ để khiến người xem phải dừng lại, nhìn lâu hơn và tự hỏi liệu những chiếc SUV hạng sang trong tương lai có thể đi xa đến mức nào nếu ranh giới giữa xe sang và xe địa hình thực sự bị xóa nhòa.