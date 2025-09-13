BMW X7 đời mới lại lộ diện trên đường: Dáng cao hơn, đèn 2 tầng, có thể thêm bản hiệu suất cao

BMW đang bước vào giai đoạn thử nghiệm thế hệ mới của X7 – mẫu SUV hạng sang cỡ lớn giữ vai trò quan trọng trong danh mục sản phẩm của hãng. Hình ảnh ghi lại tại Đức cho thấy chiếc xe được phủ kín ngụy trang nhưng không thể che giấu các chi tiết mới.

BMW X7 chạy thử trên cao tốc ở Đức. Ảnh: Motor1

Thiết kế tổng thể vẫn giữ nét quen thuộc với thân xe to bản, nắp capo phẳng và phần đuôi vuông vức. Tuy nhiên, sự xuất hiện của cụm đèn pha tách đôi – chi tiết từng gây tranh luận trên các mẫu BMW cao cấp gần đây – khiến X7 trông hiện đại và khác biệt hơn. Lưới tản nhiệt khổng lồ vẫn hiện diện, kết hợp cùng bộ mâm lớn, tăng thêm độ bề thế cho chiếc SUV hạng sang.

Điểm gây chú ý khác nằm ở cụm ống xả kép bốn bên. Đây là dấu hiệu cho thấy BMW nhiều khả năng sẽ bổ sung phiên bản hiệu suất cao M Performance cho X7, đáp ứng nhu cầu của khách hàng muốn một chiếc SUV gia đình rộng rãi nhưng không kém phần mạnh mẽ.

BMW X7 nhiều khả năng có bản hiệu năng cao. Ảnh: Motor1

Thông tin về động cơ chưa được hé lộ, song giới thạo tin cho rằng BMW X7 mới sẽ có dải tùy chọn phong phú, từ máy xăng 6 xy-lanh, V8, mild-hybrid cho đến plug-in hybrid. Điều này phù hợp với chiến lược điện hóa của BMW, đồng thời giúp xe cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ trong phân khúc.

Theo dự kiến, BMW X7 thế hệ mới sẽ chính thức ra mắt vào năm 2026, trước khi mở bán toàn cầu. Khi đó, mẫu xe này sẽ tiếp tục đối đầu trực diện với Mercedes-Benz GLS và Range Rover, những cái tên vốn đã khẳng định vị thế trong phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn.

Nếu đúng như những gì nguyên mẫu hé lộ, BMW X7 mới không chỉ là bản nâng cấp nhẹ mà sẽ là cuộc lột xác toàn diện, mang tới thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến và cả biến thể hiệu suất cao lần đầu tiên xuất hiện.