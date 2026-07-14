BMW X4 bản điện đời mới lộ diện: Thay đổi lớn từ ngoài vào trong, cánh gió tích hợp lần đầu xuất hiện, có thể ra mắt cuối năm "đáp trả" Q5 Sportback

BMW iX4 chuẩn bị ra mắt vào mùa thu này với thiết kế coupe tối ưu khí động học, sở hữu kiến trúc sạc siêu nhanh 400kW cùng khoang nội thất số hóa hiện đại nhằm cạnh tranh trực diện với các đối thủ Trung Quốc.

Thế hệ thứ hai của dòng xe iX3 đã chứng minh năng lực của BMW trong việc chế tạo những mẫu xe điện đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ mới đến từ Trung Quốc. Nhờ doanh số bán hàng tăng trưởng mạnh mẽ, thương hiệu xe Đức lập tức bắt tay vào việc phát triển và chuẩn bị tung ra phiên bản iX4 (có thể coi là bản điện của X4) với thiết kế tối ưu khí động học hơn.

BMW iX4 mới chạy thử nghiệm. Ảnh: Carscoops

Dự kiến sẽ đổ bộ vào hầu hết các thị trường lớn trong năm tới, BMW iX4 lần đầu tiên bị bắt gặp khi đang thử nghiệm trong điều kiện mùa đông đầu năm nay. Gần đây nhất, các tay săn ảnh đã ghi lại được khoảnh khắc mẫu xe này lăn bánh tại đường đua Nurburgring huyền thoại với ngoại hình mang tính khí động học vượt trội so với người anh em iX3. Lớp ngụy trang bó sát thân xe giúp người xem có cái nhìn gần như trọn vẹn về phom dáng tổng thể của mẫu SUV mới.

Phần đầu xe dự kiến sẽ là một bản sao gần như hoàn hảo của iX3 khi thừa hưởng trọn vẹn cụm đèn và lưới tản nhiệt hình quả thận đặc trưng từ kỷ nguyên Neue Klasse. Sự khác biệt chỉ thực sự xuất hiện từ khu vực trần xe trở về sau, nơi đường mui được hạ thấp hơn nhiều so với iX3 và dốc mạnh xuống kính chắn gió phía sau trước khi kết thúc ở phần đuôi xe ngắn. Một cánh lướt gió nhỏ tích hợp ở đuôi xe sẽ giúp cải thiện hiệu suất khí động học. Phiên bản thử nghiệm này dường như được trang bị bộ mâm 5 chấu 22 inch hoàn toàn mới với kiểu dáng khác biệt so với những hình ảnh rò rỉ trước đó.

Chiếc xe có phần đầu tương tự iX3 mới. Ảnh: Carscoops

Không gian nội thất của iX4 mang đến câu chuyện tương tự như diện mạo bên ngoài. Giống như cách dòng xe động cơ đốt trong X4 phản chiếu thiết kế của X3 hiện tại, cabin của iX4 sẽ chia sẻ chung nền tảng với iX3 và chỉ thay đổi ở một vài chi tiết nhỏ. Màn hình hiển thị Panoramic iDrive của BMW sẽ xuất hiện trên mẫu xe này, nối tiếp bước đi của dòng X5 mới nhất vừa ra mắt trước đó. Hệ thống này sở hữu một màn hình cảm ứng giải trí trung tâm kích thước 17,9 inch, đặt ngay phía dưới một màn hình thông tin mỏng dành cho người lái kéo dài toàn bộ chiều rộng của kính chắn gió.

Nội thất iX4 sẽ được bê nguyên từ iX3. Ảnh: BMW

Về mặt truyền động và công nghệ sạc, dòng iX3 vận hành trên kiến trúc điện áp 800V cho phép tiếp nhận công suất sạc lên tới 400kW. Mẫu iX4 gần như chắc chắn sẽ sở hữu những thông số kỹ thuật tương đương. Việc tương thích với các trạm sạc công suất cao sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi của người dùng khi sạc pin.

BMW dự kiến sẽ cung cấp nhiều phiên bản iX4 khác nhau với danh mục sản phẩm mô phỏng lại dòng iX3. Những thông số kỹ thuật rò rỉ gần đây từ trang web chính thức của BMW tại Mỹ cho thấy dòng xe này sẽ khởi đầu với hai phiên bản 40 xDrive và 50 xDrive trước khi bổ sung thêm các biến thể khác. Phiên bản mạnh mẽ hơn là 50 xDrive sẽ sử dụng chung bộ pin dung lượng 108,7 kWh giống như iX3, kết hợp với hai mô-tơ điện sản sinh công suất 463 mã lực và mô-men xoắn 645 Nm. Sức mạnh này giúp mẫu SUV Coupe tăng tốc từ 0 đến 100km/h trong vòng 4,9 giây, tương đương với thành tích của iX3.

Một phiên bản hiệu năng cao iX4 M được trang bị bốn mô-tơ điện cũng được kỳ vọng sẽ gia nhập đội hình trong tương lai, mang lại mức công suất lớn hơn cùng những nâng cấp chuyên biệt cho hệ thống khung gầm.

BMW iX4 mới sẽ ra mắt năm nay. Ảnh dựng đồ họa: AP

BMW sẽ chính thức vén màn iX4 vào mùa thu năm nay và hoạt động sản xuất dự kiến bắt đầu trước khi năm nay khép lại. Mẫu xe này sẽ được lắp ráp tại nhà máy Debrecen của BMW ở Hungary thay vì sản xuất tại Đức. Khi chính thức có mặt tại các đại lý, BMW iX4 sẽ trực tiếp đối đầu với các đối thủ nặng ký trong cùng phân khúc như Audi Q6 Sportback e-tron và Tesla Model Y.