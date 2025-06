BMW X3 2025 ra mắt Việt Nam: Giá từ 2,279 tỷ đồng, chơi game trên xe, có ADAS, động cơ mới, AWD từ bản 'base' đấu GLC

Hôm nay (6/6), BMW Việt Nam đồng thời cho ra mắt 2 sản phẩm mới là X3 và 5 Series thế hệ mới. Trong đó, BMW X3 2025 giảm từ 3 phiên bản xuống còn 2 phiên bản, gồm X3 20 xDrive và X3 20 xDrive M Sport, giá lần lượt là 2,279 tỷ và 2,629 tỷ đồng. Những khách hàng đặt mua sớm được giảm giá 80 triệu đồng cho cả 2 phiên bản.

BMW X3 2025 chỉ còn 2 phiên bản.

So với thế hệ trước, X3 mới lược bớt một bản (trước đây là xDrive30i M Sport). Hiện tại, X3 2025 chỉ dùng một loại động cơ duy nhất. Cách đặt tên xe cũng khác so với trước đây khi bỏ hậu tố "i". Lý do đến từ động cơ mild-hybrid mới.

Cả 2 phiên bản X3 2025 dùng chung loại động cơ 2.0L mild-hybrid, với sức mạnh nhỉnh hơn trước. Động cơ mới này cho công suất khoảng 190 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm. Các bản đều dùng hệ dẫn động AWD xDrive.

Thiết kế ngoại thất BMW X3 mới khác biệt hoàn toàn đời trước. Các chi tiết được làm góc cạnh hơn. Bản M Sport có bộ cản thể thao hơn, ốp dưới sơn cùng màu thân xe và tùy chọn mâm 20 inch cùng bộ phanh M Sport lớn. Bản tiêu chuẩn dùng mâm 19 inch. Cụm đèn LED trước/sau có giao diện mới sắc nét. Lưới tản nhiệt lớn phía trước có viền LED phát sáng.

Thiết kế ngoại thất X3 khác hoàn toàn đời trước.

Bản M Sport giờ đây có mâm 20 inch, lớn hơn trước 1 inch.

Tương tự, nội thất xe cũng lột xác. Vô-lăng cả 2 bản đều vát góc, nhưng chỉ có 2 chấu trên bản tiêu chuẩn và 3 chấu trên bản M Sport - tương tự dòng 3 Series. Phía sau là màn hình kép dạng cong lớn kết hợp loại 12,3 inch và 14,9 inch. Khu vực cần số và cụm điều khiển điều hòa đã được thiết kế lại hoàn toàn, thực dụng hơn. Màn hình của X3 giờ đây cho phép mở Spotify, YouTube và chơi game. Bản M Sport có cửa kính toàn cảnh.

So với thế hệ trước, X3 mới còn có điểm nhấn về công nghệ an toàn. Mẫu xe này giờ đây đã có ADAS với các tính năng như hỗ trợ phanh khẩn cấp, ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường... Một số công nghệ an toàn khác còn có hỗ trợ đỗ xe với camera 360 độ.

Đối thủ cạnh tranh trực tiếp với BMW X3 là Mercedes-Benz GLC và Audi Q5. Trong đó, GLC cũng có 2 phiên bản, nhưng cách lên cấu hình có chút khác biệt. Các bản GLC khác nhau ở động cơ, hệ dẫn động, trong khi X3 dùng chung cho cả 2 phiên bản. Giá 2 bản GLC là 2,299 tỷ và 2,839 tỷ đồng.