Để tăng sức cạnh tranh với Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross, Hyundai Stargazer, MG G50, …Suzuki XL7 Hybrid vừa được giảm giá bán khá hấp dẫn ở thị trường Việt Nam.

Suzuki XL7 Hybrid phiên bản 1 tone màu có giá niêm yết 599,9 triệu đồng tại thị trường Việt Nam. Giá của phiên bản 2 tone màu là 607,9 triệu đồng. Bổ sung thêm một số nâng cấp mới về trang bị đi kèm giá bán không đổi, XL7 đặc biệt hấp dẫn với những khách hàng ưa thích thương hiệu Suzuki, đề cao đặc tính bền, thực dụng.

Sức mạnh vượt trội của những đối thủ đồng hương như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz nhờ yếu tố thương hiệu, trang bị phong phú hơn, hay cạnh tranh về giá bởi xe Hàn (Stargazer), nhiệm vụ cải thiện doanh số với XL7 gặp nhiều trở ngại khiến hãng xe Nhật liên tục đưa ra nhiều chương trình ưu đãi để kích cầu tiêu dùng.

Trong tháng 6 này, khách hàng mua xe Suzuki XL7 Hybrid sản xuất năm 2024 sẽ được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ trị giá 60 triệu đồng. XL7 Hybrid sản xuất năm 2025 được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (tương đương 30 triệu đồng).

XL7 là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, nhập khẩu Indonesia. Xe sử dụng động cơ mild-hybrid 1.5 với máy phát kiêm bộ đề ISG và pin dung lượng nhỏ, giúp cải thiện mức tiêu hao nhiên liệu so với trước.

Bổ sung công nghệ an toàn và nâng cấp động cơ

Suzuki XL7 không có những thay đổi đột phá về thiết kế tổng thể, nhưng lại tập trung vào các nâng cấp chi tiết và quan trọng hơn là hệ truyền động.

Diện mạo bên ngoài xe vẫn quen thuộc, chỉ mặt ca-lăng được tinh chỉnh nhẹ với họa tiết sơn đen kiểu mới, mang lại vẻ hiện đại hơn. Các thông số về kích thước và la-zăng 16 inch vẫn được giữ nguyên so với phiên bản tiền nhiệm. Tuy nhiên, hãng đã bổ sung một số trang bị tiện ích bên ngoài như đèn pha tự động bật/tắt, đèn chờ dẫn đường và gương chiếu hậu tự động gập khi tắt máy, tăng cường sự tiện lợi cho người dùng.

Khoang lái bên trong vẫn giữ nguyên thiết kế. Màn hình giải trí 10 inch được giữ lại, nhưng được nâng cấp với khả năng kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, giúp người dùng dễ dàng truy cập các ứng dụng giải trí và dẫn đường. Điểm mới mẻ nằm ở các tấm ốp trên bảng táp-lô và viền cửa được thiết kế hiện đại hơn, tạo cảm giác tươi mới cho không gian nội thất.

Về công nghệ an toàn, XL7 lần đầu tiên được trang bị kiểm soát hành trình (cruise control), tính năng đã phổ biến trên nhiều đối thủ trong phân khúc MPV. Tuy nhiên, xe vẫn chưa có phanh tay điện tử kèm chức năng giữ phanh tự động.

Nâng cấp đáng kể nhất trên Suzuki XL7 chính là động cơ mild-hybrid, vốn đã được áp dụng trên Ertiga. Hệ truyền động này bao gồm động cơ xăng 1.5 lít hút khí tự nhiên VVT, kết hợp với một máy phát điện khởi động tích hợp (ISG) và một gói pin lithium-ion dung lượng nhỏ (12V, 6Ah) đặt dưới ghế phụ. Hệ thống này sản sinh công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm tại 4.400 vòng/phút.

Dù bộ pin có dung lượng nhỏ, mô-tơ điện trên XL7 hybrid không thể vận hành độc lập như các mẫu xe hybrid thuần túy. Thay vào đó, nó hỗ trợ động cơ đốt trong trong một số tình huống như khởi động, chạy trớn và tăng tốc.

Nhờ sự bổ trợ của hệ thống ISG, mức tiêu hao nhiên liệu của XL7 được cải thiện so với phiên bản trước. Theo công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu ở đường hỗn hợp là 5,3 lít/100 km.

Định vị trong phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam

Với vai trò là mẫu xe chủ lực về doanh số MPV phổ thông của Suzuki, XL7 hiện chỉ có lựa chọn duy nhất là hộp số tự động 4 cấp, chưa có phiên bản số sàn giá rẻ như một số thị trường khác trong khu vực Đông Nam Á.

Đáng chú ý, Suzuki XL7 là mẫu xe MPV cỡ nhỏ phổ thông duy nhất tại Việt Nam trang bị động cơ hybrid, dù chỉ dừng lại ở loại mild-hybrid. Mặc dù vậy, XL7 vẫn cho thấy khả năng tiết kiệm nhiên liệu hơn các đối thủ cạnh tranh, dù mức chênh lệch không quá lớn.

Với mức giá 599 triệu đồng, Suzuki XL7 có lợi thế hơn 58 triệu đồng so với phiên bản AT Premium của Mitsubishi Xpander. Tuy nhiên, Xpander, mẫu MPV thống trị phân khúc tại Việt Nam trong 5 năm qua, lại vượt trội hơn hẳn XL7 về lượng trang bị và công nghệ an toàn. Hơn nữa, kiểu dáng trẻ trung và hợp thời của Xpander cũng là một yếu tố hấp dẫn khách hàng.

Trước đây, XL7 và Ertiga từng là những mẫu MPV có giá thấp nhất phân khúc. Thế nhưng hiện tại, Hyundai Stargazer (489-599 triệu đồng) mới là cái tên dẫn đầu về mức giá dễ tiếp cận. So với các đối thủ Hàn Quốc, đặc biệt là các phiên bản số tự động, XL7 vẫn còn hạn chế về trang bị tiện nghi và công nghệ an toàn.

Dù được bổ sung một số nâng cấp về trang bị mà không thay đổi giá bán, khiến XL7 hấp dẫn hơn với những khách hàng trung thành của Suzuki, những người đề cao sự bền bỉ và tính thực dụng.

Tuy nhiên, nhiệm vụ cải thiện doanh số của XL7 đang đối mặt với nhiều trở ngại. Sức mạnh vượt trội từ các đối thủ đồng hương như Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz nhờ yếu tố thương hiệu và trang bị phong phú hơn, cùng với sự cạnh tranh về giá từ các mẫu xe Hàn như Stargazer, đang tạo ra áp lực lớn cho mẫu MPV này.

Bích Câu