BMW X1 2028 chạy thử: Lột xác toàn diện với lưới tản nhiệt mới, khoang lái như phi thuyền, tiễn biệt nút bấm vật lý

BMW X1 phiên bản 2028 là bản nâng cấp giữa vòng đời dự kiến sản xuất từ giữa năm 2027, tập trung vào diện mạo mới và trải nghiệm số hóa mạnh mẽ hơn trong khoang lái.

BMW X1 2028 dự kiến sẽ được sản xuất từ tháng 7/2027. Ảnh: autoevolution

Thay đổi dễ nhận ra nhất nằm ở phần đầu xe. Lưới tản nhiệt “quả thận” đặc trưng được thu hẹp và tinh gọn hơn, thay vì phóng đại như xu hướng vài năm gần đây. Cụm đèn pha thiết kế lại, cản trước sạch sẽ hơn, tạo cảm giác hiện đại và tập trung vào tính khí động học.

Điểm đáng chú ý là hai hốc hút gió phía dưới tích hợp hệ thống nan gió chủ động. Các nan này đóng/mở theo nhu cầu làm mát thực tế. Khi khởi động nguội hoặc chạy tốc độ cao, chúng sẽ đóng lại để giúp động cơ đạt nhiệt độ tối ưu nhanh hơn và giảm lực cản gió. Khi cảm biến phát hiện cần làm mát cho két nước, phanh hay điều hòa, nan gió sẽ mở rộng. Cách làm này không chỉ tối ưu hiệu suất mà còn góp phần giảm tiêu hao nhiên liệu – yếu tố ngày càng được người dùng Việt Nam quan tâm khi giá xăng biến động.

Thay đổi dễ nhận thấy nhất chính là thiết kế phần đầu xe. Ảnh: autoevolution

Quan sát kỹ lớp ngụy trang cho thấy BMW sử dụng các mảng ốp đen dạng “visor” nối liền lưới tản nhiệt với đèn pha, tạo hiệu ứng mặt trước liền khối. Đèn hậu giữ nguyên hình dáng tổng thể nhưng bổ sung dải phản quang đặt dọc. Phần hông gần như không thay đổi, vẫn là bộ vòm bánh, ốp sườn và tay nắm cửa quen thuộc.

Bên trong khoang lái mới là nơi BMW tạo khác biệt lớn nhất. X1 2028 sẽ áp dụng hệ điều hành Operating System X và giao diện iDrive X – nền tảng công nghệ từng xuất hiện trên các mẫu thế hệ mới của hãng. Núm xoay iDrive quen thuộc nhiều năm qua sẽ bị loại bỏ, thay bằng màn hình trung tâm cỡ lớn, các nút cảm ứng phản hồi lực (haptic) trên vô lăng và điều khiển bằng giọng nói.

Khoang lái mới là nơi có thiết kế được thay đổi nhiều nhất, với hệ điều hành Operating System X, giao diện iDrive X và hệ thống Panoramic Vision. Ảnh: autoevolution.

Tâm điểm khoang lái là hệ thống Panoramic Vision – dải hiển thị kéo dài từ trụ A bên này sang trụ A bên kia, đặt ở chân kính chắn gió. Nhờ các máy chiếu tầm ngắn, hệ thống chia thành ba khu vực: vùng thông tin chính cho người lái (hiển thị dữ liệu vận hành quan trọng và thay thế cụm đồng hồ kỹ thuật số truyền thống), vùng trung tâm và vùng cho hành khách phía trước. Cách bố trí này tạo cảm giác như một “buồng lái phi thuyền”, đồng thời giúp người lái hạn chế rời mắt khỏi đường.

Về động cơ, X1 tiếp tục duy trì các tùy chọn xăng và diesel 3-4 xi-lanh, đi kèm công nghệ hybrid nhẹ hoặc plug-in hybrid để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 7 sắp áp dụng tại châu Âu.

Theo kế hoạch, phiên bản nâng cấp sẽ được sản xuất từ tháng 7/2027 tại nhà máy Regensburg (Đức). Nếu những thay đổi này được giữ nguyên khi thương mại hóa, X1 2028 hứa hẹn tạo ra cuộc cạnh tranh đáng chú ý trong phân khúc SUV hạng sang cỡ nhỏ.