BMW iX3 bản này mà về nước thì xuyên Việt không phải nghĩ: Đầy pin chạy gần 920km, sạc 10 phút thêm 400km nữa

BMW iX3 bản kéo dài vừa được hé lộ thông số chính thức. Mẫu xe gây chú ý với tầm vận hành 919 km, nền tảng 800V, cùng loạt công nghệ đột phá tích hợp AI DeepSeek.

Hé lộ thông số BMW iX3 bản trục dài

Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) vừa công bố thông số tiêu thụ năng lượng chính thức cho mẫu BMW iX3 phiên bản trục cơ sở kéo dài. Mẫu xe thuần điện này ghi nhận quãng đường di chuyển lên tới 919 km theo tiêu chuẩn CLTC, cùng mức tiêu thụ năng lượng ấn tượng 13,6 kWh/100 km.

BMW iX3 bản kéo dài tích hợp công nghệ truyền động điện "Neue Klasse" thế hệ mới, phát triển trên cấu trúc điện áp cao 800V. Việc ứng dụng pin hình trụ cỡ lớn cùng công nghệ Cell-to-Pack (CTP) giúp mẫu xe gia tăng 20% mật độ năng lượng, cải thiện 30% tầm vận hành và tối ưu 30% hiệu suất sạc so với thế hệ tiền nhiệm.

BMW iX3 trục dài được trưng bày tại Trung Quốc. Ảnh: Jia Shi Pai

Hệ thống truyền động của xe sinh công suất tối đa tổng hợp 351 kW (tương đương 477 mã lực). Xe sở hữu khả năng sạc nhanh vượt trội khi có thể khôi phục 400 km tầm vận hành chỉ trong 10 phút. Bên cạnh đó, hệ thống điều khiển trung tâm "Driving Control Super Brain" giúp đồng bộ hóa công suất và hệ thống khung gầm với tốc độ tính bằng miligiây.

BMW iX3 thế hệ mới có gì nổi bật?

Kích thước tổng thể của xe lần lượt là 4.885 mm dài, 1.895 mm rộng và 1.635 mm cao, cùng chiều dài cơ sở đạt 3.005 mm.

BMW iX3 bản trục dài đã được chạy thử ở Trung Quốc trước đó. Ảnh: BMW

Về ngoại thất, iX3 bản kéo dài áp dụng ngôn ngữ thiết kế "New Generation" toàn diện. Phần đầu xe gây ấn tượng bằng lưới tản nhiệt phát sáng 3D liền khối với cụm đèn chiếu sáng, tạo nên hiệu ứng "Mắt thần" (Angel Eye) kỹ thuật số.

Thân xe được tinh chỉnh riêng cho khách hàng Trung Quốc khi thay thế nét thiết kế gấp khúc Hofmeister kinh điển bằng chi tiết góc chiếu sáng độc quyền. Xe được trang bị tay nắm cửa điện dạng bán ẩn với cơ chế mở kép (điện tử và cơ học) cùng hệ thống bảo vệ an toàn ba lớp. Phía sau xe nổi bật với cụm đèn hậu 3D tạo hình lông vũ và cánh gió tối ưu khí động học.

Tầm vận hành của xe là điểm nổi trội so với các xe điện khác. Ảnh: BMW

Nội thất xe cung cấp 4 phối màu khác nhau. Điểm nâng cấp cốt lõi nằm ở hệ thống điều khiển thông minh BMW Panoramic iDrive, tích hợp màn hình toàn cảnh Panoramic Vision Bridge cùng hiển thị thông tin trên kính lái 3D. Nhờ công nghệ chiếu siêu ngắn, hệ thống chiếu hình ảnh toàn cảnh độ phân giải 4K với kích thước gần 40 inch trực tiếp lên kính chắn gió.

Bảng điều khiển trung tâm sở hữu màn hình cảm ứng 17,9 inch nghiêng 17,5 độ về phía người lái nhằm tối ưu thao tác. Hệ thống thông tin giải trí tích hợp sâu vào hệ sinh thái ứng dụng tại Trung Quốc, hỗ trợ Apple CarPlay lẫn Huawei HiCar. Trợ lý giọng nói và các tính năng tương tác được nâng cấp mạnh mẽ nhờ sự phục vụ từ mô hình ngôn ngữ lớn của Alibaba cùng khả năng suy luận của DeepSeek.

Nội thất hiện đại và được làm khá cầu kỳ. Ảnh: BMW

Ghế hành khách phía trước bổ sung bệ đỡ chân điều chỉnh điện. Hàng ghế sau gia tăng độ dày và chiều dài đệm tựa nhằm tối ưu tưới thế ngồi, kết hợp cùng mái che nắng toàn cảnh tích hợp. Về khả năng chứa đồ, dung tích kết hợp giữa cốp trước và cốp sau có thể mở rộng tối đa lên đến 1.900 lít.

Hệ thống lái thông minh trên xe do BMW hợp tác phát triển cùng Momenta. Hệ thống AI toàn diện này sử dụng các mô hình dữ liệu bản địa hóa để xử lý mọi tình huống giao thông từ đường đô thị đến cao tốc, mang lại khả năng kiểm soát hành trình thích ứng và né tránh hiểm họa phù hợp với điều kiện đường xá phức tạp.

Xe còn nổi bật với nhiều công nghệ hiện đại. Ảnh: BMW

BMW iX3 mới dự kiến bắt đầu nhận đặt hàng trước tại Triển lãm Ô tô Thành Đô (Trung Quốc), trước khi chính thức giao đến tay khách hàng vào quý IV năm nay.