BMW iX3 2026 liên tục lên lịch vào ĐNÁ dù đang ‘cháy hàng’: Thiết kế mới với màn hình gây ngợp, chạy gần 650km/sạc, dễ về Việt Nam thay đời cũ

Ngành ô tô khu vực đang nóng lên khi BMW xác nhận iX3 thế hệ mới - mẫu xe tiên phong của kỷ nguyên "Neue Klasse" - sẽ là tâm điểm tại triển lãm GIIAS 2026 (Indonesia) và ra mắt tại triển lãm BIMS (Thái Lan) ngay trong tháng 3 này. Bà Jodie O'tania, Giám đốc Truyền thông BMW Group Indonesia, cho biết dự kiến phân phối với số lượng giới hạn trong giai đoạn đầu.

BMW iX3 sắp xuất hiện tại Đông Nam Á. Ảnh: Autoexpress

BMW iX3 Neue Klasse gây ấn tượng khi quay lại giá trị di sản với cụm chi tiết giả lập hình quả thận đặt dọc, kết hợp cụm đèn chiếu sáng kép lấy cảm hứng từ dòng BMW 2002 huyền thoại. Xe sở hữu kích thước lớn hơn thế hệ cũ với chiều dài 4.783 mm và trục cơ sở đạt 2.898 mm, tạo không gian nội thất rộng rãi. Những đường nét thiết kế tối giản nhưng sắc sảo trên thân xe không chỉ áp dụng cho xe điện mà sẽ là định hướng cho toàn bộ dải sản phẩm BMW tương lai.

Xe mang ngôn ngữ thiết kế mới nhất của BMW. Ảnh: BMW

Khoang lái thiết lập tiêu chuẩn số hóa mới với hệ thống Panoramic iDrive kéo dài toàn bộ chân kính lái, kết hợp màn hình trung tâm 17,9 inch. Dù tối giản hóa bằng cảm ứng và trợ lý giọng nói, BMW vẫn giữ lại các phím vật lý cho các chức năng thiết yếu để đảm bảo an toàn. Trải nghiệm bên trong còn được nâng cấp bởi hệ thống âm thanh Harman Kardon 13 loa và công nghệ giả lập âm thanh BMW HypersonX đầy cảm xúc.

Nội thất ngập tràn công nghệ. Ảnh: BMW

Về vận hành, tại thị trường Mỹ, phiên bản iX3 50 xDrive sở hữu công suất 463 mã lực, cho phép tăng tốc 0-97 km/h trong 4,7 giây. Nhờ nền tảng điện 800 volt, xe có tầm hoạt động 644 km (chuẩn EPA) và khả năng sạc siêu nhanh: chỉ cần 10 phút sạc để đi thêm 370 km. Đây là bước nhảy vọt giúp xóa bỏ rào cản về thời gian chờ đợi cho người dùng xe điện hạng sang.

Cuộc cách mạng Neue Klasse chỉ vừa mới bắt đầu nhưng BMW đã gặp phải một vấn đề tích cực khi khách hàng đang săn đón mẫu iX3 mới nhanh đến mức xe gần như đã "cháy hàng" cho đến tận cuối năm 2026. Tình trạng đơn hàng quá tải buộc hãng phải đẩy nhanh kế hoạch tăng ca sản xuất tại nhà máy Debrecen (Hungary) sớm hơn dự kiến.

Tại Việt Nam, dù chưa có thông báo chính thức, nhưng với việc đối thủ trực tiếp Mercedes-Benz đang đẩy mạnh dải sản phẩm xe điện và lộ trình ra mắt dồn dập tại các nước láng giềng, khả năng BMW iX3 Neue Klasse được đưa về nước là khá cao. Mẫu xe thế hệ trước vẫn đang được phân phối trong nước.