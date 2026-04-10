BMW hé lộ SUV dùng pin hydro, đi được 750 km/lần sạc

Theo công bố, mẫu SUV này có thể đạt phạm vi hoạt động lên tới 750 km theo tiêu chuẩn WLTP. Kết quả này có được nhờ hệ thống lưu trữ hydro hoàn toàn mới với thiết kế dạng phẳng.

Cụ thể, xe được trang bị 7 bình chứa hydro áp suất cao làm từ vật liệu composite gia cường sợi carbon, được bố trí nằm ngang song song nhằm tối ưu không gian sử dụng.

Dù gồm nhiều bình chứa, toàn bộ hệ thống được kết nối thành một khối kín duy nhất, kẹp giữa hai lớp kim loại. BMW cho biết hệ thống này có thể lưu trữ tối thiểu 7 kg hydro và chỉ mất chưa đầy 5 phút để nạp đầy – tương đương thời gian tiếp nhiên liệu của xe sử dụng động cơ đốt trong, đồng thời nhanh hơn đáng kể so với các mẫu xe thuần điện.

Đáng chú ý, cấu trúc lưu trữ dạng phẳng này cũng tương thích với nền tảng pin điện áp cao thế hệ thứ 6 của BMW. Điều này đồng nghĩa hãng có thể linh hoạt chuyển đổi giữa hệ truyền động pin nhiên liệu và thuần điện trên cùng một dây chuyền sản xuất, qua đó giảm đáng kể độ phức tạp trong quá trình chế tạo.

Bên cạnh hệ thống bình chứa, iX5 Hydrogen còn được trang bị pin nhiên liệu thế hệ thứ 3 cùng bộ pin điện áp cao mới. BMW chưa công bố chi tiết, song xác nhận mẫu xe sẽ tích hợp các công nghệ thuộc nền tảng Neue Klasse, bao gồm cả hệ thống truyền động và phần mềm điều khiển.

Theo kế hoạch, BMW iX5 Hydrogen sẽ được đưa vào sản xuất từ năm 2028 và trở thành một trong năm tùy chọn hệ truyền động của dòng X5, bên cạnh các phiên bản thuần điện, hybrid sạc ngoài, diesel và xăng truyền thống.

Tuy nhiên, giống với xe thuần điện, xe chạy bằng pin nhiên liệu hydro (FCEV) đòi hỏi cơ sở hạ tầng tiếp nhiên liệu. Rào cản lớn nhất là chi phí để xây dựng các trạm tiếp nhiên liệu hydro cao hơn đáng kể so với các trạm sạc xe điện, khiến cho các nhà đầu tư không mấy mặn mà.