BMW 5 Series mới lộ nội thất lột xác hoàn toàn: Màn hình khủng, HUD siêu dài trên kính lái, căng mắt vẫn khó tìm nổi nút bấm

Mặc dù bộ đôi BMW M5 phiên bản Sedan và Touring dường như mới chỉ vừa ra mắt thị trường, một bản cập nhật quan trọng đã sớm được khởi động nhằm đồng bộ hóa với định hướng Neue Klasse của hãng xe Đức.

Trong khi ngoại thất sẽ được tinh chỉnh nhẹ nhàng, sự thay đổi thực sự mang tính đột phá lại nằm ở không gian nội thất. Cabin của xe M5 lộ diện gần đây cho thấy mẫu này đang được chuẩn bị cho một cuộc đại tu toàn diện, hứa hẹn mang đến cái nhìn khác biệt hoàn toàn so với mẫu xe hiện tại. Đây cũng chính là bản xem trước cho nội thất 5 Series.

Nội thất BMW M5 bản nâng cấp mới lộ diện. Ảnh: Carscoops

Sự xuất hiện của những hình ảnh thực tế từ phiên bản thử nghiệm M5 hay 5 Series cho thấy hệ thống màn hình cong này sắp trở thành quá khứ. Thay thế cho nó là một màn hình dạng máy tính bảng tương tự mẫu iX3 thế hệ thứ hai, được đặt nổi bật tại vị trí trung tâm bảng điều khiển.

Nội thất iX3 thế hệ mới là bản tham khảo cho 5 Series mới. Ảnh: BMW

Điểm đáng chú ý hơn cả chính là những gì đã biến mất trong khoang lái mới. Toàn bộ cụm đồng hồ đo truyền thống đã không còn hiện diện. Chi tiết này dẫn đến kết luận rằng mẫu M5 cập nhật nhiều khả năng sẽ áp dụng công nghệ hiển thị Panoramic iDrive tương tự dòng iX3, cho phép thông tin được trình chiếu ngay trên phần chân kính chắn gió.

Một số chi tiết khác dường như cũng được kế thừa trực tiếp từ người anh em iX3, điển hình là thiết kế vô-lăng hai chấu với các phím điều khiển kích thước lớn. Dẫu vậy, những khách hàng trung thành của dòng M có thể yên tâm khi cấu hình này nhiều khả năng chỉ dùng cho mục đích thử nghiệm. Đối với phiên bản thương mại, M5 dự kiến vẫn duy trì vô-lăng ba chấu truyền thống, trong khi các mẫu 5 Series tiêu chuẩn có thể sẽ chuyển sang thiết kế mới.

Rất khó để tìm được nút bấm vật lý trong xe 5 Series mới. Ảnh: Carscoops

Bên cạnh những thay đổi về hiển thị, M5 Touring mới còn sở hữu nút bấm khởi động và dừng động cơ được bố trí lại trên cụm điều khiển trung tâm, đi cùng cần số bằng pha lê sang trọng. Không chỉ dừng lại ở nội thất, BMW cũng đang tiến hành tinh chỉnh ngoại hình cho toàn bộ dòng 5 Series, bao gồm cả hai biến thể hiệu năng cao M5.

Ban đầu, giới chuyên môn kỳ vọng mẫu xe hạng sang này sẽ nhận được sự lột xác hoàn toàn theo ngôn ngữ thiết kế Neue Klasse, nhưng các nguyên mẫu gần đây cho thấy một hướng tiếp cận chừng mực hơn. Lưới tản nhiệt hình quả thận đặc trưng của mẫu xe hiện tại vẫn được giữ lại nhưng với kích thước nhỏ gọn hơn. Cụm đèn chiếu sáng và cản trước cũng nằm trong danh sách các bộ phận sẽ được tái thiết kế.

Ở phía sau, diện mạo tổng thể của xe vẫn dễ dàng nhận diện, với thay đổi chủ đạo tập trung vào đồ họa của cụm đèn hậu thay vì thay đổi hoàn toàn cấu trúc đuôi xe.

Dù là bản facelift, 5 Series mới có thể sẽ thay đổi lớn ở nhận diện đầu xe. Ảnh dựng đồ họa: Kolesa

Về sức mạnh vận hành, người hâm mộ không nên kỳ vọng vào những bất ngờ lớn dưới nắp ca-pô. Hệ truyền động Hybrid cắm điện (PHEV) với động cơ V8 4.4L tăng áp kép hiện đang sản sinh công suất 717 mã lực và mô-men xoắn 1.000 Nm. Sức mạnh cơ bắp này được đánh giá là vừa đủ để giúp chiếc xe vận hành linh hoạt bất chấp trọng lượng khổng lồ lên tới 2.475 kg.