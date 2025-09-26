BMW 4 Series 2025 về đại lý: Giá từ gần 3,4 tỷ đồng cho bản mui trần, lần đầu có ADAS, giao diện đèn gây chú ý

BMW 430i Convertible 2025 tại đại lý.

Những chiếc BMW 430i Convertible đã có mặt tại nhiều đại lý chính hãng trên toàn quốc. Xe có giá bán 3,399 tỷ đồng, sẵn sàng giao ngay đến tay khách hàng có nhu cầu.

Đây là bản nâng cấp của mẫu xe này tại Việt Nam với nhiều trang bị mới. Tổng thể BMW 430i Convertible 2025 không có nhiều thay đổi. Lưới tản nhiệt quả thận cỡ lớn đặt dọc với các họa tiết mô phỏng tổ ong, bản mới có thêm radar của hệ thống ADAS.

Cụm đèn trước chuyển từ Laser trước đây xuống chỉ là LED Matrix. Thiết kế dải đèn định vị ban ngày chuyển từ dạng móc câu sang nét thẳng đứng tương đồng với 5 Series thế hệ mới. Trong khi đó, cụm đèn hậu là một sự nâng cấp đáng chú ý khi sử dụng đèn Laser với họa tiết thanh mảnh và sắc sảo.

Đèn hậu Laser hoàn toàn mới lần đầu tiên xuất hiện trên 4 Series tại Việt Nam.

Gói trang bị M-Sport giúp xe có bodykit thể thao với cản trước, cản sau, khu hút gió trước và bộ khuếch tán ở đuôi xe. Bộ mâm M-Sport 5 chấu kép nâng từ 18 inch lên 19 inch đi kèm lốp 225/40 R19 đi kèm cùm phanh màu xanh đặc trưng. Cuối cùng, logo ///M ở hai bên hông cũng là chi tiết không thể bỏ qua.

Ở phiên bản này, xe sử dụng mui mềm hình cánh cung, sử dụng các vật liệu chịu lực và chịu nhiệt cao. Theo BMW, thời gian để đóng hoặc mở mui xe là 18 giây, và có thể thực hiện việc này khi xe đang đi ở tốc độ tối đa 50 km/h. Ngoài ra, mui mềm trên 4 Series sẽ giúp xe nhẹ hơn đến 40% so với mui cứng như trước. Khoang mui mềm có thể thay đổi cho phép tăng dung tích hành lý từ 300 lít lên 385 lít khi đóng mui.

Vào bên trong, nội thất của BMW 430i Convertible 2025 bọc da Nappa cao cấp. Vô-lăng M-Sport dạng D-Cut mới thể thao hơn tích hợp lẫy chuyển số. Đặc biệt, trên phiên bản mới đã trang bị cụm phím bấm của tính năng Kiểm soát hành trình thích ứng thuộc, cài đặt khoảng cách, giới hạn tốc độ... của gói ADAS.

Nội thất BMW 430i Convertible thay đổi nhẹ ở vô-lăng

Cụm 2 màn hình nối liền là điểm nhấn nổi bật. Trong đó, màn hình sau vô-lăng kích thước 12,3 inch hiển thị các thông tin về hành trình. Màn hình giải trí cảm ứng 14,9 inch sử dụng hệ điều hành 8.5 mới nhất. Xe còn trang bị dàn âm thanh đến từ thương hiệu Harman Kardon gồm 12 loa công suất 408W. Một số tính năng khác có thể kể đến như hàng ghế trước chỉnh điện nhớ 2 vị trí, điều hòa tự động, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử kèm auto hold...

Về vận hành, BMW 430i Convertible 2025 vẫn sử dụng động cơ xăng I4 2.0L tăng áp cho công suất tối đa 258 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Hộp số tự động 8 cấp, hệ dẫn động cầu sau. Xe có thể tăng tốc 0-100km/h trong 2,4 giây, tốc độ giới hạn điện tử ở mức 250km/h.

Tại Việt Nam, mẫu xe này cạnh tranh với đối thủ trực tiếp là Porsche 718 Boxster có giá khởi điểm từ 4 tỷ đồng, hoặc chính "người anh em" cùng nhà là BMW Z4.

Một số hình ảnh BMW 430i Convertible 2025: