BMW 3 Series thế hệ mới sở hữu động cơ B58 mạnh nhất từ trước đến nay, có thứ lần đầu xuất hiện

BMW 3 Series thế hệ mới vẫn có phiên bản động cơ xăng, trong đó M350 xDrive sử dụng máy B58 mạnh nhất từng xuất hiện trên xe thương mại của hãng và lần đầu được bổ sung chế độ drift.

BMW đang bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng đối với 3 Series thế hệ mới tại Miramas, miền nam nước Pháp. Dù hãng xe Đức đã phát triển i3 thuần điện theo định hướng Neue Klasse, dòng BMW 3 Series chạy động cơ đốt trong vẫn tiếp tục tồn tại và được nâng cấp đáng kể.

BMW M350 xDrive thay thế M340i, mạnh 443 mã lực

Đáng chú ý nhất trong dải sản phẩm mới là BMW M350 xDrive, phiên bản thay thế M340i hiện tại. Việc bỏ chữ "i" cũng phù hợp với cách đặt tên mới, giúp tránh nhầm lẫn với các dòng xe điện của BMW.

BMW 3 Series mới hứa hẹn nhiều thay đổi đáng chú ý. Ảnh: BMW

M350 xDrive được trang bị động cơ B58 tăng áp 3.0L, 6 xi-lanh thẳng hàng, kết hợp hệ thống mild-hybrid 48V. Tổng công suất đạt 443 mã lực, mô-men xoắn cực đại khoảng 580 Nm. Đây là phiên bản mạnh nhất của động cơ B58 từng được BMW trang bị cho một mẫu xe thương mại.

Sức mạnh được truyền tới bốn bánh thông qua hộp số tự động Steptronic 8 cấp và hệ dẫn động xDrive. BMW công bố M350 xDrive có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 4,1 giây. Tốc độ tối đa được giới hạn điện tử ở 250 km/h.

Không chỉ nâng cấp động cơ, BMW còn thay đổi đáng kể khung gầm. M350 xDrive có thân xe cứng hơn, chiều rộng cơ sở trước và sau tăng, trong khi trục cơ sở dài hơn thế hệ G20 hiện hành. Khả năng phân bổ trọng lượng cũng được đưa về gần mức cân bằng 50:50. Hệ thống lái, phanh và giảm chấn đều được tinh chỉnh nhằm cải thiện khả năng xử lý nhưng vẫn đảm bảo độ êm ái khi sử dụng hàng ngày.

BMW 3 Series lần đầu có chế độ drift

Một trang bị đáng chú ý khác trên M350 xDrive là Drift Moment. Đây là lần đầu một phiên bản BMW 3 Series thuộc dòng M Performance có chế độ drift riêng.

Một trong những trang bị đáng chú ý nhất là Drift Moment. Ảnh: BMW

Người lái có thể kích hoạt Drift Moment thông qua màn hình trung tâm. Khi đó, hệ thống xDrive chuyển toàn bộ sức mạnh tới bánh sau thay vì tiếp tục phân bổ mô-men xoắn giữa hai cầu.

Tính năng này hoạt động cùng vi sai M Sport và hệ thống cân bằng điện tử, qua đó giúp M350 xDrive chuyển từ một mẫu sedan dẫn động bốn bánh sang đặc tính vận hành gần với xe dẫn động cầu sau khi cần.

Tuy nhiên, khách hàng mua xe trong thời gian đầu chưa thể sử dụng Drift Moment. BMW dự kiến phát hành tính năng này dưới dạng bản cập nhật phần mềm vào năm 2027. Những chiếc M350 xDrive đã được bàn giao trước thời điểm đó cũng có thể nhận bản cập nhật.

BMW 3 Series chạy xăng dầu vẫn song hành cùng i3 điện

Ngoài M350 xDrive, BMW 3 Series thế hệ mới sẽ tiếp tục có các phiên bản sử dụng động cơ xăng và diesel 4 xi-lanh. Toàn bộ động cơ đốt trong đều được hỗ trợ bởi hệ thống mild-hybrid 48V. Riêng động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng sẽ dành cho M350 xDrive, trừ khi khách hàng lựa chọn phiên bản hiệu suất cao M3.

BMW xác nhận 3 Series thế hệ mới còn có các tùy chọn động cơ xăng và diesel 4 xi-lanh được nâng cấp, tất cả đều kết hợp công nghệ mild-hybrid 48V. Ảnh: BMW

Điều này cho thấy BMW vẫn duy trì chiến lược phát triển nhiều loại hệ truyền động song song.

BMW 3 Series chạy xăng và i3 thuần điện sẽ có nhiều điểm tương đồng về thiết kế Neue Klasse và công nghệ, nhưng sử dụng nền tảng vận hành khác nhau. Các bản động cơ đốt trong sử dụng hệ thống điện tử Driving Stack để quản lý hệ thống lái, phanh, treo, cân bằng điện tử và dẫn động bốn bánh. Trong khi đó, i3 và M3 thuần điện sử dụng hệ thống được BMW gọi là "Heart of Joy".

Các nguyên mẫu BMW 3 Series mới hiện hoàn tất những bài thử cuối tại Miramas sau khi trải qua thử nghiệm mùa đông tại Thụy Điển và chạy trên đường đua Nürburgring. BMW cũng thử xe trên đường tốc độ cao và nhiều loại bề mặt nhằm hoàn thiện khả năng vận hành trước khi sản xuất.

Hình dung về thiết kế của BMW 3 Series mới. Thiết kế cản trước gợi nhớ đến những mẫu BMW mới nhất, nhưng đường nét thiết kế tổng thể lại giống với dòng BMW 4 Series grand tourer hơn là một chiếc sedan bốn cửa thông thường. Ảnh: tedoradze.giorgi / Instagram

Theo kế hoạch, BMW M350 xDrive sẽ bắt đầu được sản xuất trong nửa cuối năm 2026. Các phiên bản động cơ đốt trong khác của BMW 3 Series thế hệ mới sẽ xuất hiện sau đó.