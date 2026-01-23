BLV Trung Quốc gây tranh cãi vì chê U23 Hàn Quốc yếu, tuyên bố U23 Nhật Bản đá 11m cũng không vào nổi

"U23 Nhật Bản sẽ không ghi được bàn nào cả. Ngay cả khi phải đá luân lưu, thủ môn Trung Quốc cũng sẽ cản phá được các cú sút", BLV nổi tiếng Dong Lu nói.

Vị chuyên gia bóng đá người Trung Quốc tiếp tục: "Tôi biết các cầu thủ Nhật Bản còn trẻ và non nớt. U23 Hàn Quốc là một đội bóng thực sự yếu, và U23 Nhật Bản chỉ có thể ghi bàn từ quả phạt góc.

Nếu chỉ có thể ghi bàn từ những quả phạt góc, Nhật Bản không có cơ hội trước U23 Trung Quốc. Họ chơi bóng đá kiểm soát bóng, nhưng họ không thể tấn công trong hiệp hai trước U23 Hàn Quốc".

U23 Trung Quốc đang nhận được sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ quê nhà.

Quan điểm của BLV Dong Lu nhanh chóng gây xôn xao dư luận. Tờ Naver của Hàn Quốc bày tỏ quan điểm: “Đối thủ của U23 Trung Quốc ở chung kết sẽ là U23 Nhật Bản, đội bóng mạnh nhất châu Á. Họ đã ghi được 12 bàn thắng và mới để lọt lưới 1 lần trong cả giải đấu. Tuy nhiên, BLV người Trung Quốc Dong Lu lại cho thấy sự tự tin rất lớn vào chiến thắng của đội nhà”.

Theo quan điểm của BLV Dong Lu, U23 Nhật Bản dự giải năm nay với nòng cốt là các cầu thủ U21. Điều này cho thấy kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu có thể sẽ là điểm yếu cho đội bóng xứ sở Mặt trời mọc. Việc để U23 Hàn Quốc yếu hơn dồn ép trong hiệp 2 trận bán kết có thể coi là một dẫn chứng.

Trong khi đó, U23 Trung Quốc lại đang hưng phấn với thành tích lần đầu lọt vào chung kết giải U23 châu Á. Phong độ xuất sắc của thủ môn Li Hao khi chưa để lọt lưới bàn nào càng khiến giới chuyên môn nước này tự tin.

Tuy vậy, việc đánh giá thấp sức mạnh của U23 Nhật Bản được xem là sự tự tin thái quá của BLV Dong Lu.

Với những gì đã thể hiện, các cầu thủ trẻ Nhật Bản chắc chắn vẫn sẽ là đối thủ đáng gờm ở trận chung kết diễn ra vào ngày mai (24/1).