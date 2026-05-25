Bloomberg: 1/5 phi đội Reaper trị giá gần 1 tỷ USD của Mỹ bị Iran phá hủy

Mảnh vỡ một chiếc UAV MQ-9 Mỹ bị Iran bắn rơi hồi tháng 3.

Theo Bloomberg, quân đội Mỹ đã mất tới 30 máy bay không người lái MQ-9 Reaper kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Iran, chiếm gần 1/5 tổng số máy bay không người lái trước chiến tranh của Mỹ.

Phần lớn trong số chúng bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng do hỏa lực của Iran.

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper có khả năng thực hiện cả nhiệm vụ trinh sát và tấn công. Ước tính mỗi chiếc máy bay không người lái này có giá hơn 30 triệu USD.

Tập đoàn General Atomics đã ngừng sản xuất mẫu này vào năm 2025, mặc dù các biến thể vẫn đang được sản xuất cho khách hàng nước ngoài.

Trong một bài báo hôm 22/5, Bloomberg trích dẫn một nguồn tin giấu tên, đưa tin Iran đã phá hủy hơn hai chục máy bay không người lái MQ-9 Reaper do lực lượng Mỹ vận hành kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào cuối tháng Hai.

Nguồn tin này cho biết thêm, trong khi nhiều máy bay không người lái bị hệ thống phòng không Iran bắn hạ, số còn lại bị mất trên mặt đất do các cuộc tấn công bằng tên lửa cũng như do tai nạn.

Theo Trung tướng David Tabor, Phó Tham mưu trưởng phụ trách Kế hoạch và chương trình của Lầu Năm Góc, phi đội máy bay không người lái Reaper của Mỹ hiện chỉ còn khoảng 135 chiếc, thấp hơn đáng kể so với mức tối thiểu 189 chiếc mà Không quân Mỹ đã quy định từ lâu.

Đầu tháng 5, Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội - một bộ phận nghiên cứu của Thư viện Quốc hội chuyên làm việc với các tài liệu nguồn mở đã công bố một báo cáo có tên "Thiệt hại máy bay chiến đấu của Mỹ trong Chiến dịch Epic Fury".

Tài liệu này trích dẫn một "bài báo" không xác định, cũng ước tính quân đội Mỹ đã mất 24 máy bay không người lái MQ-9 Reaper, cộng thêm một chiếc MQ-4C.

Tổng số máy bay của Mỹ tham gia cuộc tấn công là 42 chiếc, bao gồm bốn máy bay chiến đấu F-15E, một máy bay chiến đấu F-35A, một máy bay tấn công mặt đất A-10 Thunderbolt II, 7 máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker, cũng như 1 máy bay trực thăng.

Trong phiên điều trần trước Tiểu ban Quốc phòng thuộc Ủy ban Phân bổ Ngân sách Hạ viện hôm thứ Ba tuần trước, Quyền Kiểm toán trưởng Lầu Năm Góc Jules Hurst cho biết chi phí cho chiến dịch quân sự chống lại Iran đã tăng từ mức dự kiến trước đó là 25 tỷ USD lên 29 tỷ USD do "chi phí sửa chữa và thay thế thiết bị được cập nhật", cùng với các yếu tố khác.

MQ-9 Reaper là UAV quân sự do tập đoàn General Atomics của Mỹ chế tạo cho không quân nước này, có thể bay ở độ cao hơn 15.000m và hoạt động liên tục trong 24 tiếng.

Máy bay có thể đảm nhận vai trò thu thập thông tin tình báo, giám sát, trinh sát và tấn công.

Cũng theo Bloomberg, trong giai đoạn tháng 10/2023-5/2025, nhóm vũ trang Houthi tại Yemen đã bắn hạ gần 20 chiếc Reaper của Mỹ, gây thiệt hại ước tính hơn 500 triệu USD.

Nguồn tin nhận định MQ-9 dễ bị bắn hạ do được thiết kế để làm nhiệm vụ chống khủng bố và phiến quân với trang bị thô sơ, chứ không phải nhằm đối phó với những quốc gia sở hữu năng lực phòng không hiện đại.