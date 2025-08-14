Blogger 1,2 triệu fan qua đời sau gần 1 năm mắc ung thư: Chồng đau đớn kể về giây phút cuối

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin nữ blogger Tiểu Hạo qua đời ở tuổi 32, sau gần một năm chống chọi với căn bệnh ung thư. Thông báo này được chồng cô đăng tải trên trang Douyin cá nhân với hơn 1,2 triệu người theo dõi, nơi anh ghi lại hành trình chữa bệnh của vợ.

Anh chia sẻ trong nỗi đau: "13h07 phút ngày 11/8, vợ tôi đã bỏ tôi. Nhưng, không ai và không điều gì có thể chia cắt tình yêu của chúng tôi".

Đông đảo cư dân mạng gửi lời chia buồn, động viên chồng nữ blogger cố gắng vượt qua nỗi đau, chăm sóc các con nhỏ.

Tiểu Hạo từng là một blogger nổi tiếng mạng xã hội Douyin (tương tự TikTok ở Việt Nam) với gần 200 nghìn người theo dõi. Cô thường xuyên chia sẻ những clip chia sẻ cuộc sống đời thường, nhan sắc cùng gu thời trang nổi bật, được ví như hotgirl.

Chồng cô - thường được gọi là anh Hảo - cả hai yêu nhau năm 18 tuổi, bên nhau 13 năm và có một con trai. Gia đình nhỏ này từng là hình mẫu hạnh phúc, được nhiều người ngưỡng mộ.

Song, biến cố không ngờ ập đến khi vào tháng 10/2024, nữ blogger bị đau đầu dữ dội, đi khám thì bác sĩ chẩn đoán mắc u thần kinh đệm ác tính - một loại ung thư não nguy hiểm.

Ban đầu, cô chỉ có triệu chứng đau đầu, nhưng sau đó tình trạng diễn tiến nhanh chóng, khiến cô không thể đi lại bình thường.

Các bác sĩ từng khẳng định phẫu thuật gần như không mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, anh Hảo không bỏ cuộc. Anh quyết định bán tiệm bi-a mà mình kinh doanh nhiều năm để chi trả chi phí điều trị, đưa vợ ra Bắc Kinh tìm kiếm phương pháp chữa trị, đồng thời hứa trên mạng: “Điều tôi có thể làm là không bao giờ rời bỏ em, chữa khỏi bệnh cho em.”

Tuy nhiên, tình trạng của vợ anh nhanh chóng xấu đi. Các loại thuốc nhắm mục tiêu gây động kinh nghiêm trọng, khiến cô chịu đựng đau đớn tột cùng. Dù đau lòng khi thấy vợ ngày càng yếu đi, anh vẫn kiên quyết điều trị hết sức.

Trong suốt hành trình này, anh lập một kênh Douyin riêng mang tên “Tiểu Hảo bé nhỏ của anh”, ghi lại từng khoảnh khắc chăm sóc và đồng hành cùng vợ. Trong suốt quá trình điều trị, anh thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến vợ. Anh chia sẻ rằng vợ từng ngất xỉu tại nhà và phải nhập viện liên tục.

Những clip này đã thu hút hơn 1,2 triệu người theo dõi, nhận được lời khen ngợi vì tình cảm chân thành, sự chu đáo mà anh dành cho nửa kia. Anh tỉ mỉ lo từng bữa ăn, từng chi tiết nhỏ nhất, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến vợ trong những ngày khó khăn.

Trên nền tảng Douyin, anh Hảo ghi lại khoảnh khắc vợ chiến đấu với ung thư. Vào ngày 11/8, sau 8 giờ hôn mê, Tiểu Hạo rời xa thế giới. Trong những ngày cuối đời, anh ghi lại hình ảnh cô yếu ớt: “Giọng nói càng nhỏ, chẳng ăn được gì, phải đặt ống dạ dày, nhưng may mắn là cô ấy vẫn còn tỉnh táo, vẫn có thể bĩu môi hôn tôi".

Trong khoảnh khắc cuối cùng bên vợ, anh bật khóc và nói: “Tạm biệt em, vợ yêu, anh sẽ chăm sóc con trai chúng ta thật tốt, không để em thất vọng". Anh cũng cho biết sẽ không tái hôn, cả đời chỉ yêu mình Tiểu Hảo, ở vậy để chăm con.

Vài giờ trước, anh đăng tải clip đưa vợ về nơi an nghỉ cuối cùng kèm chia sẻ: “Lần này thật sự là lần cuối, vợ yêu. Hãy để chúng ta tiễn em lần cuối, dù em không còn nữa, nhưng câu chuyện của chúng ta đủ để khắc sâu trong tim. Đi nhẹ nhàng nhé, anh yêu em",

Đồng thời, anh cũng gửi lời cảm ơn tới những người đã luôn theo dõi, ủng hộ và động viên hai vợ chồng vượt qua quãng thời gian khó khăn.

"Câu chuyện của Tiểu Hạo và anh Hảo không chỉ là hành trình chống chọi ung thư, mà còn là minh chứng cho tình yêu bền chặt, sự hy sinh và lòng chung thuỷ hiếm có" , một cư dân mạng bình luận.