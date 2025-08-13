Tâm sự của anh Thái Khắc Thành vụ "gà lôi trắng" sau khi trở về nhà: "Tôi thấy như một giấc mơ"

Liên quan đến vụ án "gà lôi trắng" đang nhận được sự quan tâm của dư luận những ngày qua, lúc 16 giờ 30 phút chiều nay 13/8, anh Thái Khắc Thành (sinh năm 1980, xóm Thịnh Tâm, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) đã về đến quê nhà, đoàn tụ với mẹ già ngoài 80 tuổi, người vợ trẻ và 3 đứa con thơ.

Cả gia đình gặp nhau mừng mừng, tủi tủi, bà con láng giềng đến chia vui với anh Thành. Hình ảnh ấm áp khiến nhiều người mừng thay cho gia đình.

Trao đổi trên báo VietNamNet, anh Thành kể, gần trưa cùng ngày, khi anh đang bị giam giữ thì có cán bộ công an lại gần nói: "Hôm nay có thể anh sẽ được tại ngoại trở về nhà". Nghe câu nói đó, anh Thành không tin, chỉ nghĩ rằng cán bộ đang động viên mình. Nhưng không ngờ, lời cán bộ lại là sự thật. "Tôi cảm thấy như một giấc mơ", anh Thành nói và bày tỏ bản thân rất vui, hạnh phúc vì được tại ngoại.

Nói về việc nuôi gà lôi trắng, anh Thành cho biết thấy đẹp nên nuôi làm thú vui, sau đó mang đi bán để có ít tiền chứ không biết đó là loại gà nằm trong Sách Đỏ. Sau sự việc của mình, anh nhắn nhủ mọi người trước khi nuôi con vật gì cũng nên tìm hiểu kỹ để tránh vướng vào lao lý.

Anh Thành bày tỏ sự xúc động, nói lời cảm ơn sâu sắc đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên và các cơ quan chức năng đã áp dụng đầy đủ các quy định pháp luật, tạo điều kiện cho anh được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú.

Anh cũng biết ơn dân làng, mẹ và vợ, họ hàng đã đồng hành và hỗ trợ gia đình rất nhiều trong thời gian anh bị bắt giữ.

Người đàn ông mong rằng, ở phiên tòa phúc thẩm tới đây, cơ quan chức năng xem xét lại và tòa xử mức án nhẹ nhất để anh sớm được trở về với gia đình, cố gắng trở thành công dân tốt.

Một người hàng xóm của anh Thành là bà Nguyễn Thị Mùi (sinh năm 1955) không giấu được niềm vui khi thấy anh Thành được tại ngoại.

"Xin cảm ơn Đảng, Nhà nước, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên. Bà con trong xóm ai cũng cảm động vô cùng. Cháu Thành là công dân sống vui vẻ, chan hòa với hàng xóm. Chúng tôi biết cháu vi phạm là do không hiểu biết pháp luật", bà Mùi nói trên báo Dân trí.

Trước đó như đã đưa tin, anh Thành bị tuyên phạm tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm, với hành vi nuôi, bán 13 cá thể gà lôi trắng.

Đến ngày 12/8, ông Đỗ Mạnh Tăng - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có văn bản kiến nghị viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp ra kháng nghị bản án sơ thẩm tuyên phạt Thái Khắc Thành 6 năm tù vì nuôi, bán 13 con gà lôi.

Tòa án nhân dân tỉnh cũng đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm lại toàn bộ vụ án theo quy định của pháp luật.