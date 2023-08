BlackPink nhảy dưới trời mưa tầm tã, Jennie gặp sự cố

BlackPink hoàn thành chặng cuối của chuyến lưu diễn Born Pink tại các sân vận động lớn của Mỹ. Nhóm bắt đầu từ New Jersey trong tháng này và sẽ tổ chức các buổi biểu diễn quy mô lớn tại Las Vegas vào ngày 18, San Francisco ngày 22 và Los Angeles ngày 26/8.

Truyền thông nước ngoài đưa tin BlackPink nhuộm hồng New York và New Jersey, ít nhất 100.000 người đã tham dự buổi hòa nhạc của các cô gái nhà YG tổ chức tại New Jersey vào ngày 12 và 13/8.

BlackPink biểu diễn dưới trời mưa lớn.

Đồng thời, cửa hàng pop-up BlackPink "Bon Pink Pop-up Experience in New York City" đã khai trương tại Chelsea, Manhattan, New York, Mỹ. Ezekiel Lazanski (10 tuổi), học sinh tiểu học hào hứng chia sẻ với truyền thông rằng đã chờ đợi buổi hòa nhạc từ tháng 5.

Khi các siêu sao tổ chức concert, lượng tiêu thụ sẽ bùng nổ và thúc đẩy nền kinh tế địa phương, hiệu ứng "nền kinh tế concert" này cũng đã được khẳng định trong world tour của BlackPink.

Nhiều người nổi tiếng đến xem đêm nhạc của BlackPink như siêu sao NFL Tom Brady, Ashley của Ladies Code đã tham dự ngày đầu tiên. Hình ảnh ngôi sao bóng bầu dục người Mỹ Tom Brady đến xem buổi biểu diễn cùng con gái Vivien Leigh cũng trở thành chủ đề nóng. Song Yuqi, Minnie và Miyeon nhóm nhạc nữ (G)I-DLE đã cùng nhau tham gia đêm thứ hai.

Sân khấu của đêm thứ hai, các thành viên thông báo rằng chương trình có thể phải dừng lại do thời tiết xấu. Tình hình thời tiết không thuận lợi tại New Jersey đã được dự đoán khi khu vực này giông bão hầu như cả tuần. Hơn thế, Metlife là sân vận động ngoài trời nên không tránh khỏi việc những màn biểu diễn của BlackPink sẽ bị ảnh hưởng phần nào. May mắn thay, BlackPink đã kết thúc buổi biểu diễn thành công dù trời mưa tầm tã.

Trước đó, đêm diễn của BlackPink tại Bangkok (Thái Lan) và Hà Nội (Việt Nam) ngày hai đều có mưa nhưng không nặng hạt như ở Mỹ. Các cô gái sẽ biểu diễn nhiều hơn ở sân khấu chính và ít di chuyển đến sân khấu phụ mở rộng hai bên.

Vốn đã gây ấn tượng với cư dân mạng bởi thái độ tích cực trong thời tiết mưa lớn, Jennie còn gây chú ý với khoảnh khắc chuyên nghiệp.

Jennie gặp sự cố với lan can lỏng lẻo.

Trong phần trình diễn Pretty Savage , micro của Jennie gặp trục trặc khiến cô phải xuống sân khấu khắc phục sự cố. Nữ thần tượng nhanh chóng trở lại sân khấu và hoàn thành vũ đạo.

Ngoài ra, trong buổi biểu diễn, lan can khu vực của Jennie suýt bị đổ. Vốn dĩ Jennie muốn giao lưu với người hâm mộ dưới khán đài nhưng không ngờ lan can của bục nâng chưa được cố định, may mắn là không có nguy hiểm gì xảy ra.

Cư dân mạng còn bình luận rằng công ty hời hợt trong khâu dàn dựng, không đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ. “Dựng sân khấu ẩu quá, lỏng lẻo không chắc chắn chút nào, may mắn là Jennie không dựa hẳn người vào lan can”, “Thót tim. Nếu Jennie không phát hiện kịp thì không biết điều gì đã xảy ra nữa. Làm ơn có trách nhiệm đi YG”… - người hâm mộ BlackPink chỉ trích cách làm việc của công ty chủ quản YG.