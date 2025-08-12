Bkav Pro của ông Nguyễn Tử Quảng phải bán tài sản để xử lý nợ trái phiếu 170 tỷ đồng

CTCP Phần mềm diệt virus Bkav (Bkav Pro) đã công bố nghị quyết hội nghị người sở hữu trái phiếu.



Bkav Pro sẽ tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng các tài sản đang được dùng làm tài sản đảm bảo. Các tài sản này bao gồm 6,1 triệu cổ phần Bkav Pro thuộc sở hữu của công ty mẹ là CTCP Bkav và 4,9 triệu cổ phần CTCP Bkav thuộc sở hữu của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tử Quảng.﻿

Trước đó, hồi cuối tháng 7, ﻿Bkav Pro đã được trái chủ chấp thuận việc định giá lại tài sản bảo đảm của trái phiếu BKPCB2124001 nhằm phục vụ việc xác định phương án xử lý tài sản bảo đảm.

Bkav Pro có thời hạn 30 ngày (kể từ ngày 24/07/2025) để tìm kiếm đối tác chuyển nhượng. Điều kiện đặt ra là số tiền thu được phải đủ để thanh toán toàn bộ nghĩa vụ nợ còn lại cho các trái chủ. Nếu sau thời hạn trên việc chuyển nhượng chưa thành công, một hội nghị trái chủ khác sẽ được tổ chức để thống nhất phương án tiếp theo.

Lô trái phiếu mã BKPCB2124001 do Bkav Pro phát hành tháng 5/2021 có giá trị huy động 170 tỷ đồng. Năm đầu tiên, trái phiếu áp dụng lãi suất cố định 10,5%/năm; các năm tiếp theo được tính bằng bình quân lãi suất kỳ hạn 12 tháng của bốn ngân hàng (Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV) cộng thêm 4,5%/năm và không thấp hơn 10,5%/năm.



Tài sản bảo đảm ban đầu gồm hơn 5,44 triệu cổ phiếu Bkav Pro thuộc sở hữu CTCP Bkav (định giá 178.125 đồng/cp, tương đương gần 970 tỷ đồng) và 4,99 triệu cổ phiếu Bkav của ông Nguyễn Tử Quảng.



Theo Bkav Pro, số tiền huy động sẽ được dùng để mở rộng phát triển camera AI View, đầu tư chuyển đổi số và một phần dành cho dòng smartphone Bphone giá tốt nhằm phổ cập sản phẩm, mở rộng tệp khách hàng.



Giữa năm 2024, trái chủ đồng ý gia hạn thêm 1 năm, kéo thời hạn đáo hạn sang 26/5/2025, với lãi suất mới 11%/năm. Lúc này, tài sản bảo đảm bao gồm hơn 6,1 triệu cổ phần Bkav Pro của công ty mẹ Bkav và phần vốn góp của ông Nguyễn Tử Quảng tại Công ty TNHH Nền tảng Chuyển đổi số Việt Nam (DXP).



Trái chủ được quyền yêu cầu Bkav Pro, Bkav và DXP cung cấp báo cáo thu, chi và kế hoạch tích lũy dòng tiền, bảo đảm ít nhất 1,5 tỷ đồng/tháng vào tài khoản chứng khoán của Bkav Pro tại VNDirect.



Đầu năm 2025, với vai trò đại diện người sở hữu trái phiếu, VNDirect báo cáo Bkav Pro vi phạm do không tích lũy đủ 1,5 tỷ đồng trong tháng 1. Ngày 14/2, VNDirect đã gửi công văn yêu cầu doanh nghiệp nộp đủ số tiền thiếu trong vòng 15 ngày.

Về tình hình kinh doanh, năm 2024, Bkav Pro báo lãi sau thuế 40,8 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần so với năm 2023.



Tại thời điểm cuối năm 2024, vốn chủ sở hữu là 261,4 tỷ đồng, tăng 18,5% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả là 349 tỷ đồng, tăng 10,3%, trong đó chiếm phần lớn là nợ trái phiếu.

