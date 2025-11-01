Bịt Mắt Bắt Nai: Đạo diễn bịt mắt làm phim, khán giả bịt mắt bỏ chạy

Các bộ phim thể loại erotic thriller (giật gân pha yếu tố gợi tình) trên thế giới có từ lâu. Nhưng ở Việt Nam, Bịt Mắt Bắt Nai là tác phẩm hiếm hoi đi theo chủ đề này. Thế nhưng, đạo diễn Hoàng Thơ dường như không hề rút kinh nghiệm gì từ những người đi trước mà lại mang đến một bộ phim thảm họa, từ cảnh nóng nhạt nhẽo cho đến kịch bản đầy lỗ hổng.

Nhân vật chính của Bịt Mắt Bắt Nai là nữ nhân viên môi giới bất động sản tên Trang (Thái Trà My). Vì tính hiếu thắng, cô chấp nhận đến nhà đại gia Việt (Lương Gia Huy) dự tiệc riêng để ký được hợp đồng lớn. Tại đây, Trang bị gã chuốc thuốc rồi cưỡng hiếp. Sợ bạn trai lâu năm là nhà văn tên Hiệp (Dũng Bino) biết chuyện, cô bèn rủ anh đến một homestay của Ngọc (Bích Ngọc) để cầu hôn. Tại đây, cô hoảng loạn khi gặp Long - chồng của Ngọc - có ngoại hình giống hệt Việt. Khi âm thầm tìm hiểu sự thật thì Trang phát hiện ra hàng loạt bí mật còn kinh hoàng hơn.

Kịch bản phi lý

Ngay từ đầu, Bịt Mắt Bắt Nai đã khiến khán giả thấy lấn cấn với “tai nạn” của Trang. Cô nàng tự nhận là một nhân viên môi giới kinh nghiệm, từng “dụ” không biết bao nhiêu khách hàng nam ký hợp đồng nhờ biết tận dụng vẻ ngoài xinh đẹp. Thế nhưng, Trang lại thiếu cẩn trọng đến mức để bị chuốc thuốc rồi cưỡng hiếp khi nhận lời đến dự tiệc riêng tại nhà đối tác.

Tạm bỏ qua sai lầm nhỏ này, thì lý do khiến Trang ép bạn trai Hiệp đến homestay cũng vô cùng khó hiểu. Ngọc vốn là một fan lâu năm của Hiệp. Ban đầu, người xem còn đoán rằng Trang muốn “gài” Hiệp ngoại tình với Ngọc để đánh lạc hướng bạn trai khỏi sai lầm của mình. Song, rốt cuộc Trang ép Hiệp lên homestay… chỉ để đổi địa điểm cầu hôn mình. Chẳng lẽ, cô nghĩ rằng khi lên núi thì Việt sẽ tự động biến mất hay lỗi lầm như chưa hề xảy ra?

Những tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp lên nhưng Bịt Mắt Bắt Nai ngày càng tệ hại hơn. Thân phận của Việt và Long được giải quyết trong vài phút chỉ bằng cách… Trang mở máy tính của gã lên và xem cái tên đăng nhập. Trong khi đó, Hiệp thì dành thời gian ở bên vợ người khác (Ngọc) còn nhiều hơn bạn gái mình dù đây là chuyến đi để cả hai tiến tới hôn nhân.

Phim xây dựng quá trình Hiệp có cảm tình với Ngọc rất gượng gạo, chỉ vì chứng kiến cô nàng bị Long bạo hành giống với mẹ mình khi xưa. Nếu chỉ như vậy, chắc anh chàng sẽ yêu rất nhiều cô. Trong khi đó, mâu thuẫn giữa anh và Trang cũng rất gượng gạo. Thậm chí, hành động của Hiệp dành cho bạn gái cũng có phần bạo hành chẳng khác gì Long - kẻ mà anh căm ghét.

Hàng loạt cục sạn liên tiếp xuất hiện trong kịch bản. Cách hành xử của nhân vật thì mâu thuẫn. Mọi thứ diễn ra bất chấp logic chỉ để phục vụ cho cái kết mà đạo diễn mong muốn. Đến cuối, nút thắt nổ ra khiến tất cả đều bất ngờ. Không phải vì nó khó đoán mà vì vô lý đến mức khó tin so với những gì diễn ra trước đó. Phim còn dành một phân đoạn dài để giải thích về căn bệnh rối loạn nhân cách chống đối xã hội của phản diện chỉ để gỡ gạc phần nào nhưng khán giả chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Yếu tố giật gân của Bịt Mắt Bắt Nai tệ hại không kém. Khó mà cảm nhận được một cảnh quay hồi hộp nào xuyên suốt thời lượng phim. Cách chuyển cảnh, sắp xếp tình tiết của đạo diễn khá non tay khiến một vài đoạn giật gân hiếm hoi được giải quyết cực kỳ dễ dàng và nhạt nhẽo. Các chi tiết rượt đuổi, hành động cũng không để lại bất kỳ cảm xúc nào.

Cảnh nóng nhạt nhòa

Với những bộ phim thuộc thể loại erotic thriller, cảnh nóng là thứ vô cùng quan trọng. Chúng không chỉ đóng vai trò lôi kéo khán giả mà còn là một phần thiết yếu của câu chuyện. Đơn cử như cú bắt chéo chân của Sharon Stone trong Basic Instinct (1992) đã trở thành “huyền thoại” trên màn ảnh rộng.

Thế nhưng, Bịt Mắt Bắt Nai lại không thể làm tốt việc này dù liên tục quảng bá là bộ phim “nóng nhất Halloween”. Cảnh nóng của phim tuy nhiều nhưng đều hời hợt và thiếu điểm nhấn. Ngoài một cảnh Bích Ngọc để lộ phần nhạy cảm của cơ thể thì tất cả chỉ như “cưỡi ngựa xem hoa”. Người xem khó mà cảm nhận được tình cảm nào giữa các nhân vật. Thậm chí, giữa Hiệp và Trang, dù mang tiếng là người yêu, cũng chẳng có cảnh nóng nào ra hồn.

Trong khi đó, cảnh nóng của Hiệp và Ngọc cũng diễn ra rất chóng vánh, chẳng cho thấy được sự khao khát cháy bóng của hai kẻ lạc loài nảy sinh tình cảm giữa nghịch cảnh. Trong khi đó, Lương Gia Huy có một cảnh trong nhà tắm rất lâu và khoe vòng 3 không cần thiết.

Mặt hình ảnh, âm thanh của Bịt Mắt Bắt Nai chẳng khá khẩm hơn. Màu phim xấu và cũ y hệt như được làm từ 10 năm trước. Các cảnh kỹ xảo giả trân, nhìn rõ được xử dụng hiệu ứng máy tính cắt ghép dù xuất hiện không nhiều. Góc quay khá xấu và cũ kỹ. Bối cảnh homestay nghèo nàn, tiếng nói từ căn hộ này mà căn hộ khác vẫn nghe được một cách khó hiểu.

Diễn xuất thảm họa

Cuối cùng, diễn xuất thảm họa là chiếc đinh cuối cùng đóng hòm cho cả bộ phim. Nhân vật Việt được xây dựng giống của James McAvoy trong Speak No Evil (2024). Song, tài tử Mưa Đỏ chỉ cho thấy sự gồng mình, cố diễn nét biến thái suốt cả phim. Đến cuối khi mọi chuyện sáng tỏ thì người xem càng khó hiểu với suy nghĩ và hành động của nhân vật này.

Dũng Bino và Thái Trà My có biểu cảm đơ cứng, không thể hiện được sự đấu tranh nội tâm. Thoại thì như đang trả bài. Bích Ngọc là người có sự cố gắng nhất. Song, cô cũng bị lạc trôi giữa một kịch bản phi lý và tính cách nhân vật bất ổn, mâu thuẫn. Cái đáng nhớ nhất của Ngọc có lẽ là màn độc thoại với câu từ sượng trân không khác gì trẻ con lớp 1 tập nói đạo lý cả.

Chấm điểm: 1/5

Điện ảnh Việt Nam những năm gần đây dường như có sự nới lỏng trong khâu kiểm duyệt cho các cảnh nóng lên màn ảnh rộng. Đây là cơ hội để các nhà làm phim Việt thử sức ở các thể loại mới hoặc đưa vào phim các tình tiết giật gân, thể hiện ý đồ nghệ thuật rõ rệt. Song, kịch bản vẫn là thứ quan trọng. Bịt Mắt Bắt Nai là minh chứng rõ nét nhất cho việc chỉ dùng cảnh nóng để kéo khán giả chứ chẳng làm được một kịch bản đủ tốt. Nhưng cảnh nóng trong phim thì cũng chẳng ra hồn.



