Binz nói về thanh xuân đắt giá của người con gái, cảm ơn Châu Bùi vì 1 điều

Mới đây, Châu Bùi chào Tết bằng một series mới, trò chuyện với nhiều khách mời đặc biệt với tên “Đụng Độ”. Ngay trong tập phát sóng đầu tiên, Châu Bùi đã thu hút sự chú ý khi đưa câu chuyện tình yêu của 2 bạn trẻ là Khánh Vân và Bốp đến gần hơn với cộng đồng mạng.

Đáng chú ý hơn, khách mời trong tập này còn có rapper Binz - bạn trai của Châu Bùi. Cô nàng cho biết, câu chuyện của Khánh Vân và Bốp tạo nhiều động lực cho Binz trong cuộc sống, chính vì vậy anh cũng góp mặt qua điện thoại để có đôi lời trò chuyện, gửi gắm.

Châu Bùi gọi điện cho Binz và kết nối trò chuyện với TikToker Bốp

Khi nói chuyện với Bốp - TikToker từng gặp tai nạn tại Đức, Binz cho biết anh ngưỡng mộ sự lạc quan của Bốp và sự tử tế của Khánh Vân. Nam rapper cho rằng, Bốp thật sự may mắn khi có bạn gái ở bên cạnh bởi đó như một món quà, một điều tuyệt vời trong cuộc sống của Bốp.

“Khánh Vân ở bên cạnh em trước khi mọi thứ xảy ra và giờ bạn vẫn ở đây thì đó thực sự là một món quà. Anh nghĩ em cũng sẽ đồng ý với anh rằng: Thanh xuân của người con gái lúc nào cũng đắt giá hơn con trai tụi mình. Nên anh nghĩ đó là điều rất đẹp mà em đang có. Khoảng cách chưa bao giờ là dễ hết nhưng mỗi ngày em thức dậy, biết rằng xa xa kia có một người đang chờ, đang quan tâm, lo lắng tới cảm xúc của mình thì anh nghĩ đó là một điều rất may mắn và cần thiết cho em lúc này”, Binz nói với Bốp.

Trên MXH, câu nói của Binz về thanh xuân của người con gái trở nên viral, được nhiều người đăng tải lại. Với Binz, việc một người phụ nữ dành trọn những năm tháng đẹp nhất để yêu xa là một sự hy sinh lớn lao.

Bên cạnh đó, Binz còn nhắn gửi thêm đến Bốp: “Giá trị thật sự của một người chiến binh không nằm ở chiến tích của họ mà nó nằm ở những vết sẹo mà họ mang trên người. Anh nghĩ em nên tự hào về nó và tiếp tục làm những điều em làm, luôn cười tươi như thế”.

Khánh Vân và Bốp hiện đang yêu xa, cả hai vẫn bền chặt cùng nhau đi qua nhiều biến cố

Binz bày tỏ sự ngưỡng mộ đến chuyện tình yêu của Bốp và Khánh Vân

Nam rapper bày tỏ, câu chuyện của Bốp khiến anh luôn quan tâm và ấn tượng bởi năng lượng mà nam TikToker mang lại. Binz cho rằng với những gì Bốp đã trải qua và vẫn giữ được nụ cười như vậy thì anh cũng sẽ có thể làm được điều tương tự khi gặp những vấn đề, khó khăn trong cuộc sống.

“Cảm ơn em vì cũng đã là động lực khiến anh cười nhiều hơn. Ngoài Châu ra thì không gì làm anh cười nhiều nữa hết”, Binz bày tỏ.

Phía dưới phần bình luận, nhiều người cho rằng Binz xứng đáng với danh xưng “rapper nhà thơ”. Bởi mỗi câu mà anh nói ra đều truyền nhiều cảm hứng, lắng đọng và khiến nhiều người xúc động. Ngoài ra, việc chia sẻ bằng những cảm xúc, lời nói chân thành khiến Binz ghi điểm nhiều hơn trong lòng khán giả bởi sự trải đời, sâu sắc của anh.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Đoạn anh Binz nói chuyện với Bốp mà nước mắt em đầm đìa. Thích cái cách Binz chia sẻ với Bốp như hai người đàn ông, anh em thân thiết về cuộc sống và về một nửa đặc biệt của mình”.

- “Binz nói đúng thật, phụ nữ thường mang màu sắc hy sinh nhiều hơn. Họ có xu hướng chịu đựng lâu hơn, cho cơ hội nhiều hơn, chờ đợi lâu hơn trong tình yêu. Vì trong thẳm sâu, họ hiểu mình đang đặt những năm tháng đẹp nhất vào mối quan hệ này. Nên mình cũng rất ngưỡng mộ Khánh Vân - Bốp cũng như Binz - Châu Bùi”.

- “Từng lời nói của anh Binz cực kì đáng giá và xúc động. Ấn tượng nhất câu nói về thanh xuân của người con gái, cảm thấy Binz cực kỳ trân trọng phụ nữ, trân trọng sự đồng hành của Châu Bùi”.

- “Không biết sao xem Binz nói chuyện qua điện thoại thôi mà mình cũng khóc được. Cảm thấy những chia sẻ đó thật sự rất chân thành, xuất phát từ chính những trải nghiệm của họ. Châu Bùi và Khánh Vân cũng thật may mắn khi có 2 người đàn ông hiểu chuyện, tử tế”.

- “Thì ra cảm giác yêu đúng người là đây hả. Cả 2 đôi này đều rất đáng yêu, cách họ yêu nhau cũng rất đáng ngưỡng mộ. Nghe Binz nói chuyện thôi là mình hiểu anh ấy yêu Châu Bùi và trân trọng cô ấy thế nào”.