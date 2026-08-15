HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Binz đến tổ ấm mới của Châu Bùi

Hạ Anh
|

Châu Bùi vừa hé lộ không gian nhà mới, netizen soi chi tiết liên quan đến Binz.

Binz và Châu Bùi đã có nhiều năm đồng hành, từ mối quan hệ kín tiếng đến khi công khai yêu đương đều được công chúng ủng hộ. Cho đến gần đây, nhiều thông tin liên quan đến cặp đôi này khiến netizen xôn xao. Trong đó, việc Châu Bùi quyết định chọn một không gian sớm mới cũng gây tò mò, nhiều người còn lo lắng cô đang muốn "tách" hỏi Binz. Bởi lẽ trước đó cả hai nhiều lần công khai sinh hoạt chung trong một ngôi nhà.

Cho đến mới đây, Châu Bùi đã tung vlog hé lộ không gian phòng khách. Cô cho biết tự tay chọn lựa từng món nội thất, trang trí nhà theo phong cách nhẹ nhàng, ấm cúng. Châu Bùi cho biết cô đang rất tâm đắc về mọi thứ mà mình đã lựa chọn cho tổ ấm mới này. Đáng nói trong clip này, netizen cũng đã có câu trả lời về việc Binz và Châu Bùi có sống cùng nhau không.

Theo đó, "thánh soi" phát hiện có một chiếc đàn piano đặt giữa phòng khách, góc này y hệt với clip Binz từng đăng trước đó. Binz cũng từng xuất hiện lấp ló trong buổi Châu Bùi đi lựa nội thất cho nhà mới. Vì vậy, cư dân mạng cho rằng Châu Bùi đang âm thầm phát "tín hiệu" vẫn viên mãn, hạnh phúc bên Binz.

Châu Bùi khoe không gian nhà mới

Binz đến tổ ấm mới của Châu Bùi- Ảnh 1.

Trước đó ít hôm, Binz từng đăng clip trong một căn chung cư mới

Binz đến tổ ấm mới của Châu Bùi- Ảnh 2.

Netizen phát hiện góc chụp của Binz và phòng khách của Châu Bùi y hệt nhau

Binz đến tổ ấm mới của Châu Bùi- Ảnh 3.

Trong phòng khách nhà mới của Châu Bùi cũng xuất hiện chiếc đàn piano giống với Binz sử dụng

Tình hình Binz và Châu Bùi

Thời gian qua, người hâm mộ không khỏi xôn xao trước loạt động thái của Binz và Châu Bùi. Cư dân mạng liên tục đặt dấu hỏi khi Châu Bùi nhiều lần xuất hiện trong những chuyến đi riêng, vắng mặt tại fan meeting của SpaceSpeakers, chuyển sang không gian sống mới và hạn chế nhắc đến Binz trên mạng xã hội. Trong khi đó, nam rapper dường như tập trung nhiều hơn cho công việc. Sau chuyến lưu diễn tại Mỹ, Binz trở lại với lịch trình quảng bá album mới.

TIN LIÊN QUAN

Trước những đồn đoán ngày càng rầm rộ, cả Binz và Châu Bùi đều không có động thái lên tiếng đính chính. Thay vào đó, cả hai tiếp tục tập trung cho công việc và cuộc sống riêng. Lần gần nhất, cặp đôi cùng được bắt gặp lộ diện trong khoảng thời gian gần nhau nhưng lại xuất hiện hoàn toàn riêng lẻ. Châu Bùi dành thời gian làm việc, chăm chút cho không gian sống mới, trong khi Binz thường xuyên xuất hiện một mình tại căn nhà tích hợp quán cà phê - nơi nam rapper từng sinh sống trước khi dọn về ở chung với bạn gái.

Clip: Binz vẫn làm việc tại căn nhà cũ, Châu Bùi tập trung cho công việc

Về cuộc sống tại nhà, Châu Bùi từng tiết lộ cô là người khá kỹ tính trong việc lựa chọn nội thất. Nữ fashionista có thể dành hàng giờ chỉ để thử một chiếc sofa, lựa màu vải hay cân nhắc từng món đồ trang trí, bởi cô muốn mọi chi tiết trong không gian sống đều phù hợp với gu thẩm mỹ của mình. Trước đây, khi còn sống cùng Binz, Châu Bùi từng chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường của cả hai. Nam rapper được cho là rất yêu thương, chăm sóc bạn gái và hai chú cún, thậm chí thường mang đồ ăn đến tận nơi cho cô. Tuy nhiên, mỗi khi Binz đi diễn xa, cuộc sống của Châu Bùi cũng có phần xáo trộn.

Binz đến tổ ấm mới của Châu Bùi- Ảnh 4.

Châu Bùi từng thoải mái công khai sống chung, nấu ăn cho Binz

Giữa lúc chuyện tình cảm trở thành tâm điểm bàn luận, những chia sẻ trước đây của Binz về Châu Bùi và kế hoạch kết hôn cũng bất ngờ được đào lại. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi vào cuối năm 2024, nam rapper từng cho biết bản thân nhiều lần khẳng định không tin vào hôn nhân. Điều này từng khiến gia đình Châu Bùi không khỏi lo lắng. Binz khi đó chia sẻ: "Tôi đã bắt được tín hiệu từ lâu rồi. Tôi biết việc nhiều lần mình lặp lại chuyện không tin vào hôn nhân khiến gia đình Châu không yên tâm. Sau khi nhận ra điều đó, tôi thay đổi. Hiện tại, tôi không còn suy nghĩ sợ hôn nhân nữa, tôi bắt đầu xem hôn nhân rất quan trọng. Với người con gái, đó là điều rất thiêng liêng nên tôi nghiêm túc hơn nhiều".

Những phát ngôn này từng khiến người hâm mộ kỳ vọng vào một cái kết đẹp cho chuyện tình của Binz và Châu Bùi. Vì vậy, trước loạt thay đổi trong cuộc sống hiện tại của cả hai, mọi động thái của cặp đôi tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Binz đến tổ ấm mới của Châu Bùi- Ảnh 5.

Binz nhiều lần úp mở về việc kết hôn với Châu Bùi

Ảnh: FBNV

Nam NSND đình đám làm "lễ tân gia" cho vợ mới mất, nhiều người xúc động
Tags

Binz

Châu Bùi

sao Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

01:30
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại