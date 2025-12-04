Bình Tinh chia tay bạn trai sau gần 20 năm chung sống như vợ chồng, có con chung

Chia tay bạn trai sau gần 20 năm chung sống

Sau 12 năm chung sống như vợ chồng và có con chung, năm 2018, Bình Tinh và ca sĩ Nhật Minh mới chính thức công bố về mối quan hệ với khán giả. Vậy nhưng mới đây, ca sĩ Nhật Minh xác nhận trên báo Vietnamnet rằng, cả hai đã đường ai nấy đi.

Cụ thể, những ngày qua, hình ảnh ca sĩ Nhật Minh thân thiết với một người phụ nữ gây xôn xao mạng xã hội. Khán giả bày tỏ sự quan tâm đặc biệt bởi anh vốn được biết tới là bạn trai nghệ sĩ Bình Tinh, hai người sống với nhau như vợ chồng gần 20 năm qua, có con gái chung là Bella, tên thật Trần Huỳnh Cát Tiên.

Trước phản ứng của cộng đồng mạng, ca sĩ Nhật Minh đã xác nhận rằng anh và Bình Tinh không còn ở với nhau nữa. Anh nói: “Hiện tại hai đứa đều đã có cuộc sống riêng", báo Vietnamnet trích lời ca sĩ Nhật Minh cho biết.

Về phần người phụ nữ mà anh có những cử chỉ thân thiết, nam ca sĩ khẳng định chỉ là bạn thân, đối tác làm ăn và đề nghị khán giả không công kích cô.

Bình Tinh.

Về chuyện tình cảm giữa ca sĩ Nhật Minh và Bình Tinh, cặp đôi chính thức công khai mối quan hệ năm 2018 khi nam ca sĩ ra mắt phim ca nhạc “Oan gia ngang trái”. Tại họp báo giới thiệu phim, nữ nghệ sĩ cải lương nổi tiếng tiết lộ, 2 người đã chung sống như vợ chồng suốt 12 năm qua, có con chung dù chưa làm đám cưới.

Thời điểm đó, Bình Tinh chia sẻ trên báo Người Lao Động: “Nhiều năm qua chúng tôi chưa công bố vì có nỗi niềm riêng. Là nghệ sĩ trẻ chưa có tên tuổi, chưa được công chúng biết nhiều, nên việc hôn nhân vẫn còn là một "án treo" đối với chúng tôi.

Chưa có đám cưới nhưng chúng tôi đã thương yêu nhau và chăm sóc, lo lắng cho nhau. Khi bé Bella chào đời, chúng tôi có nghĩ đến việc tổ chức ngày sinh nhật của con gái, rồi tuyên bố lễ thành hôn, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được", Bình Tinh tâm sự.

Sau lần công bố trên, hai người hầu như không công khai tình cảm ở chỗ đông người. Cả hai chung sống, âm thầm hỗ trợ nhau trong công việc cũng như cuộc sống thường ngày.

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Bình Tinh từng trải lòng trên báo Lao Động rằng, cô và chồng luôn tôn trọng nhau, ít khi muốn phô trương trước khán giả về hạnh phúc gia đình.

Lí giải cho điều này, Bình Tinh thật lòng chia sẻ: “Nghề này ngộ lắm, khán giả khi đã thích một cô đào hay anh kép nào đó mà chỉ cần biết họ có người yêu hoặc có vợ có chồng là tự dưng quay qua hết thích nữa, bởi vậy tôi giấu dữ lắm. Cho nên hầu như tôi đi hát, đi diễn đều tự một mình”.

Bên cạnh đó, Bình Tinh còn hé lộ cô là trụ cột chính gánh vác về kinh tế trong gia đình. Trong khi, chồng cô lại là người đứng phía sau hỗ trợ cho vợ như ở nhà chăm sóc con cái và lo toan chuyện nhà cửa. Chính bởi có một hậu phương vững chắc nên Bình Tinh luôn yên tâm để làm nghề.

Bình Tinh và ca sĩ Nhật Minh.

Cặp đôi có chung một cô con gái tên Bella.

Cuộc đời nhiều thăng trầm

Bình Tinh sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời, ông bà ngoại của cô là bầu đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, cha là nghệ sĩ Đức Lợi, mẹ là nghệ sĩ, soạn giả Bạch Mai.

Cuộc đời và sự nghiệp của Bình Tinh không mấy suôn sẻ. Cô lọt lòng mẹ đã khó nuôi nên vừa lên 1 tuổi, soạn giả Bạch Mai gửi con vào chùa cho các sư thầy, đến năm 6 tuổi mới được về nhà và gia nhập đoàn Đồng Ấu Bạch Long.

Sự nghiệp của Bình Tinh bắt đầu từ năm lên 4, chuyên trị vai quần chúng. Hơn 10 tuổi, cô rời đoàn trở lại trường hoàn thành việc học văn hóa.

Bình Tinh nhỏ bé nhưng sự kiên cường của cô khiến nhiều người phải nể khi đang từng bước khôi phục bảng hiệu đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long.

Bình Tinh là một trong những nghệ sĩ Việt trải qua nhiều biến cố khi mất đi nhiều người thân là mẹ, dì Kim Phượng, cậu Thanh Châu, Thanh Linh (họ đều là những nghệ sĩ tài danh) trong đại dịch covid-19.

Một nỗi đau quá lớn, thế nhưng cô gái mạnh mẽ ấy đã cố gắng vượt qua và với tình thương yêu của rất nhiều anh chị em nghệ sĩ như Việt Hương, Thoại Mỹ, Ngọc Huyền, Kim Tử Long, Hữu Quốc…