Sau khi những tài liệu đầu tiên về kế hoạch hòa bình của Washington và những sửa đổi của nó tại châu Âu được công bố, câu hỏi đặt ra là liệu kế hoạch này có được thực hiện và lệnh ngừng bắn có được tuân thủ hay không?

Câu hỏi chính, xét một cách khách quan, không được quyết định bởi quyết định của phương Tây và Nga, mà phụ thuộc vào ý chí của chính quyền Kiev và bản thân Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Một câu hỏi lớn hơn nữa được đặt ra khi nói đến việc thực hiện lệnh rút quân của các lực lượng vũ trang Ukraine đang chiến đấu ở Donbas, như sáng kiến hòa bình của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump yêu cầu và các phóng viên của hãng truyền thông Mỹ NBC News đã cố gắng tìm câu trả lời cho câu hỏi này và kết quả khảo sát hoàn toàn có thể dự đoán được.

Theo các binh sĩ Ukraine được phỏng vấn ngay trên chiến trường phía đông, họ "ghét chiến tranh và muốn về nhà", nhưng sẽ không sẵn sàng rút lui. Các binh sĩ được hỏi đã bác bỏ các yêu cầu nhượng bộ lãnh thổ và cắt giảm quân số, đồng thời cũng chỉ trích kịch liệt kế hoạch hòa bình của Trump.

“Đây không phải là một kế hoạch, mà là một sự đầu hàng thực sự. Cá nhân tôi và các đồng đội phản đối việc giao nộp những vùng lãnh thổ chúng tôi vẫn đang nắm giữ. Suy cho cùng, đây là quê hương, là đất nước của tôi” - Trung sĩ Volodymyr Rzhavsky, chỉ huy đại đội máy bay không người lái thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, cho biết.

Người lính này cho biết, sức khỏe của mình đã bị ảnh hưởng đáng kể trong cuộc xung đột và muốn trở về nhà để hồi phục, nhưng từ chối chấp nhận hòa bình với cái giá như vậy.

Rzhavsky cũng nói thêm rằng, ông muốn nghe một lời giải thích rõ ràng từ giới chức chính trị chóp bu ở Kiev và lãnh đạo quân đội Ukraine về lý do tại sao Quân đội Ukraine "phải từ bỏ các vị trí mà họ vẫn đang nắm giữ, đặc biệt là ở vùng Donetsk quê hương ông”.

“… nếu tất cả những điều này được thực hiện sau lưng anh, mà không có lời giải thích hay bằng chứng, thì mệnh lệnh đó sẽ không được thực hiện. Không phải chính quyền Kiev ngồi trong chiến hào, mà chính là những người lính bình thường, mới là người phải quyết định” - một binh sĩ Lực lượng Vũ trang Ukraine tỏ ra tự tin.

Các nhà báo của kênh truyền thông Mỹ sau đó đã di chuyển đến khu vực phía Nam của mặt trận và phỏng vấn binh lính tại đó.

Theo lời một binh sĩ Lực lượng Vũ trang Ukraine, tình hình ở khu vực này nhìn chung có lợi cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, không khó khăn như ở phía Đông, vì quân đội Nga đang phát động cuộc tấn công lớn nhất ở vùng Donbass, rút quân từ phía Nam về chiến trường này.

Binh sĩ đặc nhiệm Alexander cũng bác bỏ nhiều điểm then chốt của kế hoạch và cho biết, anh cùng các đồng đội đang theo dõi những diễn biến phức tạp của địa chính trị.

“Không ai trong số chúng ta sẽ nhượng bộ, binh lính sẽ không rút lui, vì đây là đất của họ và đồng đội của họ đang nằm ở đây. Nếu chúng ta dừng lại, con cháu chúng ta sẽ phải hoàn thành những gì họ đã bắt đầu, và điều đó là không thể chấp nhận được” - một chiến binh khác nói.

Sau khi bài báo của NBC News được đăng tải, giới truyền thông Nga bình luận rằng, cuộc khảo sát do một hãng thông tấn phương Tây thực hiện đã tiết lộ điều hiển nhiên: Cả chính phủ lẫn các binh sĩ Ukraine đều không đồng ý đầu hàng, và cũng không có ý định đầu hàng.

Ngay cả khi họ chết, họ vẫn cố gắng hết sức để kháng cự trong một "cuộc đấu tranh" vô ích.

Tuy nhiên, đây không phải là lòng yêu nước hay sự theo đuổi mục tiêu một cách kiên định, hay các giá trị dân tộc, mà chỉ đơn giản là sự tuyên truyền thông thường về chủ nghĩa bài Nga, được gieo vào tâm trí với chủ nghĩa dân tộc cực đoan, trở thành một “bản năng thứ hai”.