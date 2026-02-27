Một binh sĩ Thái Lan đứng gác trong một cuộc tuần tra quân sự gần Klong Paeng, khu vực hiện do lực lượng Thái Lan kiểm soát sau cuộc xung đột biên giới với Campuchia (Ảnh: AFP)

"Một binh sĩ bị thương nặng và mất chân phải sau khi giẫm phải mìn" - quân đội Thái Lan cho biết trong một tuyên bố, đồng thời cho biết thêm vụ việc xảy ra vào rạng sáng nay (27/2) tại tỉnh biên giới Surin.

Điều tra sơ bộ của quân đội Thái Lan cho thấy quả mìn được chôn sâu trong đất sét và phủ lá, cho thấy đây không phải là mìn mới được gài.

Thái Lan và Campuchia đã nhiều lần cáo buộc nhau vi phạm các thỏa thuận ngừng bắn liên tiếp bằng các vụ nổ súng và bắn đạn cối qua biên giới, trong khi Bangkok cáo buộc binh lính Phnom Penh đã gài thêm mìn trên khu vực tranh chấp.

Kể từ mùa hè năm 2025, hàng chục người đã thiệt mạng trong các đợt xung đột dọc theo biên giới rừng rậm giữa hai quốc gia - khu vực tranh chấp kéo dài hơn 1 thế kỷ kể từ khi được phân định vào thời kỳ thuộc địa Pháp. Hơn 1 triệu dân thường đã phải di tản dọc theo đường biên giới dài 800 km vào thời điểm giao tranh ác liệt nhất hồi tháng 7 và tháng 12/2025, trước khi một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời có hiệu lực.

Khu vực biên giới Campuchia vẫn còn rải rác nhiều vật liệu chưa nổ từ các cuộc xung đột cách đây nhiều thập kỷ. Theo thỏa thuận ngừng bắn tháng 12/2025, Campuchia và Thái Lan cam kết chấm dứt giao tranh, giữ nguyên vị trí quân đội và hợp tác rà phá mìn dọc biên giới.

Hôm 24/2, Thái Lan cáo buộc lực lượng Campuchia bắn súng phóng lựu qua biên giới và nước này đã đáp trả bằng cách loạt súng phóng lựu. Quân đội Thái Lan cho rằng sự việc có thể do hoạt động luân chuyển lực lượng Campuchia, trong đó những quân nhân mới đến thiếu kinh nghiệm về quy định và quy trình chỉ huy, dẫn đến sai sót trong thực thi nhiệm vụ. Tuy nhiên, phía Campuchia đã phủ nhận sự việc này.