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Binh sĩ Mỹ ở Kuwait tố cáo chỉ huy phớt lờ cảnh báo trước đòn tập kích của Iran

Minh Hạnh
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Các binh sĩ Mỹ đóng quân tại cảng Shuaiba (Kuwait) cho rằng, các tướng lĩnh chỉ huy căn cứ đã phớt lờ cảnh báo về khả năng địa điểm này trở thành mục tiêu của Iran. Sau đó, căn cứ bị máy bay không người lái tấn công, khiến 6 binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Vụ tấn công gây hậu quả nghiêm trọng này xảy ra ngày 1/3, ngay sau khi xung đột Mỹ - Iran bùng phát.

“Chúng tôi biết căn cứ này sẽ bị nhắm mục tiêu” báo cáo của tờ Washington Post cho biết, trích dẫn lời một binh sĩ. “Vì căn cứ này không bị tấn công trong lần leo thang căng thẳng đầu tiên giữa Mỹ và Iran vào tháng 6/2025”.

Theo cuộc điều tra, dựa trên báo cáo của 17 người, bao gồm cả những binh lính sống sót sau cuộc tấn công và các nhân chứng trực tiếp khác, các chỉ huy đã thúc giục binh lính ở lại trong các tòa nhà thay vì tìm nơi trú ẩn khi chuông báo động vang lên.

Các chỉ huy cũng được cho là không chấp thuận để binh lính ngủ trong các hầm trú ẩn.

Tướng Clint Barnes - một chỉ huy căn cứ - đã rời khỏi Shuaiba sau cuộc tấn công, trong khi các binh lính dưới quyền ông vẫn ở lại.

Lễ bàn giao thi thể 6 binh sĩ Mỹ hy sinh tại Kuwait. (Ảnh: Reuters)

Báo cáo dẫn lời các binh lính cho biết, họ cảm thấy "bị phản bội”. Thêm vào đó, các binh sĩ bị thương được cho là cảm thấy hệ thống y tế của quân đội Mỹ đã bỏ rơi họ, theo điều tra của tờ Washington Post .

Báo cáo cũng trích dẫn các quan chức Mỹ nắm rõ cuộc điều tra nội bộ do quân đội Mỹ tiến hành sau vụ tấn công, cho biết không có động thái trừng phạt hay quy trách nhiệm nào đối với ban lãnh đạo căn cứ về vụ tấn công và phản ứng sau đó.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định trong một tuyên bố, rằng các tướng lĩnh “đã ngay lập tức hỗ trợ việc sơ tán nhân sự tại hiện trường và làm việc trực tiếp với các nhân viên để thiết lập danh sách ban đầu trước khi được sơ tán y tế, do chính các chỉ huy cũng bị thương”.

“Nếu chúng ta không học hỏi từ những sai lầm này, nếu tất cả chúng ta chỉ tin vào cùng một lời nói dối, thì điều đó sẽ xảy ra với một đơn vị khác sau này, và họ sẽ rơi vào tình huống tương tự như chúng ta”, Thiếu tá Stephen Ramsbottom, người có mặt trong căn cứ khi nó bị tấn công, nói với tờ Washington Post .

Cuộc điều tra cũng đi sâu vào các cảnh báo và sự thiếu chuẩn bị tại cảng Shuaiba, cho rằng căn cứ này không có hệ thống phòng thủ đủ mạnh để bắn hạ máy bay không người lái Shahed của Iran.

Ngoài ra, báo cáo cho rằng các khu vực trú ẩn an toàn không được chuẩn bị đầy đủ, vì không có mái che cho binh lính.

Tuy nhiên, các chỉ huy Mỹ phủ nhận các cáo buộc và khẳng định cơ sở quân sự này được bảo vệ đầy đủ.

Ngày 1/3, Iran đã thực hiện một cuộc tấn công vào một cơ sở của Mỹ ở Kuwait khiến 6 binh sĩ thiệt mạng. Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth sau đó cho biết, các binh sĩ này đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào trung tâm điều hành tác chiến. Ban đầu, ông mô tả đó là một sở chỉ huy được bảo vệ nghiêm ngặt và cho biết Iran đã sử dụng một loại vũ khí mạnh.

Tuy nhiên, đài CBS News , đưa tin rằng sở chỉ huy này là một công trình tạm thời với khả năng bảo vệ hạn chế.

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