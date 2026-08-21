Bình luận cổ vũ ‘giang hồ mạng’ Khánh Sky và Hồ Văn Khoa, 2 người bị phạt

Bình luận cổ vũ, tán thưởng hành vi gây rối của “giang hồ mạng” Khánh Sky và Hồ Văn Khoa trên TikTok, 2 cá nhân vừa bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt.

Trước đó, ngày 29/7, Nguyễn Văn Hợi (SN 1993, biệt danh “Khánh Sky”) và Hồ Văn Khoa đến công ty của Trần Đình Tiệp (SN 1990, biệt danh “Vua quạt”, trú tại xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh) để livestream trên TikTok.

Trong quá trình livestream, Hợi và Khoa có hành vi chửi bới, lăng mạ, đe dọa, thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi và tương tác. Vụ việc gây mất an ninh, trật tự tại địa phương, tạo dư luận xấu trên không gian mạng. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố, điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Điều tra mở rộng, Cơ quan Công an xác định trong thời điểm Hợi và Khoa livestream, 2 tài khoản TikTok cá nhân đã đăng tải những bình luận theo hướng cổ vũ, tán thưởng, kích động đối với hành vi gây rối trật tự công cộng của các đối tượng trên.

Cơ quan Công an làm việc với T.V.H.

Cơ quan điều tra xác định 2 người thực hiện hành vi trên là T.V.H (SN 1988, trú tại xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên) và N.B.Đ (SN 1989, trú tại xã Bình Minh, thành phố Hà Nội).

Hành vi của T.V.H và N.B.Đ vi phạm quy định tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình. Công an tỉnh Bắc Ninh đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cá nhân theo quy định.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân không giúp sức, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ hoặc kích động người khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt trên không gian mạng.