Cặp vợ chồng tự phong Thiếu tướng, Đại tá để lừa đảo gần 100 tỷ đồng

Bị cáo Hoa Hữu Long tự phong là Thiếu tướng công tác tại Tổng cục II (Bộ Quốc phòng), vợ ông ta là Cao Thị Kim Loan cũng tự phong làm Đại tá, để lừa đảo chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng gần 1.000 bị hại có nhu cầu xin việc làm.

Vụ án từng xét xử và hủy án điều tra lại

Ngày 21/8, TAND TP Hà Nội sau ba ngày xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hoa Hữu Long (SN 1964, trú tại Hà Nội) mức án tù chung thân về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu, con dấu giả của cơ quan tổ chức”.

Bị cáo Cao Thị Kim Loan (SN 1970, vợ Hoa Hữu Long) bị phạt 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cùng tội này, 12 bị cáo khác lần lượt lĩnh mức án từ 3 năm tù đến 5 năm tù.

Trước đó, năm 2021 Tòa từng xử bị cáo Long và đồng phạm nhưng TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm đã hủy án để điều tra, truy tố, nay xét xử lại.

Năm 2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội nhận được đơn của anh Đinh Anh T. (SN 1974, trú tại quận Hà Đông cũ) tố cáo vợ chồng Hoa Hữu Long và Cao Thị Kim Loan mạo danh là cán bộ Tổng cục II (Bộ Quốc phòng) có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền thông qua hứa hẹn “chạy việc” cho anh vào làm tại Tập đoàn Đông Dương (Tập đoàn bịa đặt).

Theo đơn, anh T. thông qua bạn bè được Hoa Hữu Long cho biết Bộ Quốc phòng đang có chủ trương cổ phần hóa một số đơn vị của Bộ và sẽ thành lập mô hình hiệp quản lấy tên là Tập đoàn Đông Dương (phiên hiệu S10) do Long làm Tư lệnh.

Để được làm việc trong Tập đoàn Đông Dương, Long nói anh T. phải nộp tiền đi học các lớp bồi dưỡng sơ cấp chính trị, sĩ quan tham mưu. Tin tưởng, anh T. đã nộp 110 triệu đồng không có giấy biên nhận cho bị cáo Cao Thị Kim Loan và đối tượng Nguyễn Minh Sơn (tự xưng là Phó Tư lệnh Binh đoàn S10).

Sau khi nộp tiền, anh T. thấy Long nhiều lần hứa hẹn nhưng không đưa anh vào làm việc tại Tập đoàn Đông Dương. Chủ động tìm hiểu, anh được biết Tập đoàn Đông Dương là không có thật.

Anh T. đã làm đơn tố cáo Long về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và yêu cầu trả lại tiền cho anh mình.

Bị cáo Hoa Hữu Long (ở giữa) và vợ Cao Thị Kim Loan, cùng đồng phạm.

'Dựng' doanh nghiệp không có thật để lừa đảo

Cũng từ tố cáo của anh T., Cơ quan điều tra vào cuộc xác định, bị cáo Hoa Hữu Long tự phong mình là Thiếu tướng, Chủ tịch Tập đoàn Đông Dương, chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động liên quan đến S10, trực tiếp chỉ đạo các đồng phạm khác thực hiện việc tuyển nhân sự về làm việc cho S10, thu chi phí từ 65 - 110 triệu đồng/nhân sự.

Tính đến ngày 29/11.2017, bị cáo Hoa Hữu Long và các đồng phạm đã thu hồ sơ của 951 nhân sự, với tổng số hơn 83,5 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, bị cáo Hoa Hữu Long đã tuyên truyền, đưa ra các văn bản không có thật, giới thiệu về bản thân cùng tổ chức S10 với các nhân sự, hứa hẹn phong cho họ có một cấp bậc, chức vụ trong quân đội nhân dân để họ tin tưởng nộp hồ sơ và tiền.

Ngoài ra, Hoa Hữu Long đã trực tiếp hoặc chỉ đạo các bị cáo Cao Thị Kim Loan, Nguyễn Minh Sơn, Trần Duy Hưng, Phùng Thị Thanh Huế, Phạm Thế Hùng, Nguyễn Tân Mão, Hoa Bách Tùng, cùng một số đối tượng khác thu tiền, hồ sơ của các lao động. Sau đó không thực hiện như đã hứa, chưa trả lại tiền cho họ.

Bị cáo Cao Thị Kim Loan với vai trò là vợ của Hoa Hữu Long, cũng tự phong cho mình Trưởng ban kiểm soát, Phó Chính ủy Tập đoàn Đông Dương, cấp bậc Đại tá, phụ trách tài chính của Tập đoàn. Bị cáo giúp sức tích cực cho Hoa Hữu Long trong việc thu hồ sơ, lên danh sách và thu hơn 83,5 tỷ đồng của các nhân sự rồi chuyển lại cho Hoa Hữu Long.

Ngoài việc thu tiền của các nhân sự, Hoa Hữu Long và Cao Thị Kim Loan còn thu của người tên Mạc Phúc H. gần 16 tỷ đồng để thực hiện các dự án kinh tế không có thật.

Tổng số tiền vợ chồng Hoa Hữu Long và đồng phạm bị quy kết chiếm đoạt là hơn 99 tỷ đồng. Hiện vợ chồng bị cáo mới khắc phục được 4,2 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt gần 95 tỷ đồng.