Bình Dương sắp nhận và tiêm 1 triệu liều vắc xin Vero Cell của Sinopharm do TP.HCM chia sẻ

Ông Nguyễn Văn Lợi (Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh này) thông tin trên Tuổi trẻ online, tỉnh sẽ nhận 1 triệu liều vắc xin Vero Cell của Sinopharm do TP.HCM chia sẻ và triển khai tiêm sớm.

Cũng theo nguồn trên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương Nguyễn Hồng Chương cho biết, dự kiến 2 ngày nữa khi nhận được vắc xin thì các đơn vị tiêm chủng sẽ bắt đầu tiêm.

Theo bác sĩ Chương, trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay thì vắc xin tốt nhất là vắc xin sớm nhất. "Vắc xin Sinopharm đã được WHO phê duyệt và nhiều nước sử dụng hiệu quả, trong đó có Singapore cũng đã công nhận loại vắc xin này. Bình Dương đang rất cần phủ rộng vắc xin để phòng chống Covid-19", Tuổi trẻ online dẫn lời Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương.

Tờ Tiền phong thuật lại, trong chuyến công tác tại Bình Dương vào đầu tháng 8, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã chia sẻ về tác dụng của loại vắc xin này như sau: "Bất kể vắc xin loại gì, nước nào sản xuất, khi đã được phê duyệt đều có tác dụng phòng dịch. Người được tiêm vắc xin sẽ miễn dịch tốt và trong trường hợp mắc Covid-19 sẽ không diễn biến nặng.

Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, nguồn vắc xin có hạn, chúng ta không nên chọn lựa loại gì, cứ có là tiêm".

Theo Sở Y tế Bình Dương, chiều 30/8 toàn tỉnh ghi nhận 6.050 ca mắc Covid-19, tăng 636 ca so với ngày 29/8. Như vậy, trong đợt dịch thứ 4, tỉnh đã có 110.258 ca nhiễm. Các địa phương có số ca mắc cao trong ngày là: TP.Thuận An (2.217) ca, TP.Dĩ An 1.371 ca, TX.Bến Cát 1.139 ca, TX.Tân Uyên 1.062 ca, TP.Thủ Dầu Một 141 ca. Trong 24h qua, tỉnh Bình Dương có 2.328 bệnh nhân Covid-19 xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 điều trị khỏi bệnh, xuất viện tính từ đầu đợt dịch thứ tư đến nay lên 56.965 người.

(Tổng hợp)