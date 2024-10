Ngày 2-1, Công an TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã thông tin danh sách 33 đối tượng đang bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bến Cát truy nã.

Trong đó, có 4 bị can bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, gồm: Nguyễn Nhâm Tiền (SN 1993, ngụ tỉnh Tiền Giang), trước đó, vào năm 2015, Tiền cùng đồng bọn lợi dụng ban đêm lén lút trộm cắp tài sản (gỗ trắc), sau khi thực hiện hành vi, Tiền đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Bị can Nguyễn Thị Thu (SN 1953, ngụ tỉnh An Giang), bị truy nã từ năm 2021 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Xuân Lộc (SN 2001, ngụ tỉnh Nghệ An), vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; Tô Khánh Huy (SN 2003, ngụ tỉnh Cà Mau), tội cướp giật tài sản.

4 bị can bị truy nã đặc biệt nguy hiểm

Và nhiều bị can bị truy nã đặc biệt hoặc nguy hiểm như: Đặng Văn Nhiễu (SN 1993, ngụ Cần Thơ), bỏ trốn từ năm 2021, với hành vi phạm tội là giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, trước khi bỏ trốn, Nhiễu sống tại phường Thới Hòa, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Bị can Lê Văn Hoàng (SN 1984, ngụ tỉnh Hà Nam), với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Mai Văn Cường (SN 1993, ngụ tại Thanh Hoá) cướp tài sản, bỏ trốn từ năm 2021.

Nguyễn Chí Minh (SN 1998, ngụ Hà Nội), vi phạm quy định về tham gia giao thông, mới bỏ trốn hồi tháng 6-2024; Nguyễn Văn Huấn (SN 1984, ngụ Hà Nội), bị truy nã về tội gây rối trật tự công cộng; Nguyễn Văn Pháp (SN 1992, ngụ tỉnh Trà Vinh) lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Văn Xe (SN 1998, ngụ Cần Thơ), tội tham ô tài sản.

Theo Công an TP Bến Cát, nhằm thực hiện chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện cho người phạm tội sớm có cơ hội đoàn tụ gia đình, Công an TP Bến Cát yêu cầu các đối tượng ra đầu thú; kêu gọi gia đình, người thân vận động đối tượng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng. Người nào bao che, chứa chấp đối tượng truy nã sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.