Bình Dương giải trình vụ bệnh nhân đã tử vong vẫn đi khám bệnh

Tối ngày 22/12, nguồn tin cho hay, UBND tỉnh Bình Dương đã nhận được báo cáo, giải trình từ Sở Y tế về nguyên nhân dẩn đến phát sinh chi phí khám, chữa bệnh sau khi tử vong.

Theo đó, trường hợp 1 tại Trung tâm y tế huyện Phú Giáo bệnh nhân đến cấp cứu do tai nạn giao thông ngày 25/8/2020, người nhà không đồng ý chuyển tuyến trên, kíp trực sử dụng thuốc từ tủ cấp cứu cho bệnh nhân. Sau đó, bác sĩ trực đăng nhập máy để điều chỉnh bệnh án ngoại trú và bổ sung số thuốc cấp cứu cho bệnh nhân nhưng do lỗi hệ thống nên không đăng nhập được. Vì có việc đột xuất nên hôm sau bác sĩ quên không đăng nhập để điều chỉnh bổ sung.

Đến ngày 28/8/2020, bác sĩ Phòng nhận trực thì được ca trực báo là thiếu thuốc trong tủ trực. Bác sĩ Phòng mới nhớ là hôm trước chưa đăng nhập máy để bổ sung nên đã kê thuốc điều trị ngoại trú để bù thuốc vào tủ trực đã mượn hôm trước. Trung tâm y tế huyện Phú Giáo đã kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với bác sĩ Phòng.

Bệnh viện Hoàn Hảo cho rằng do phía người nhà bệnh nhân bổ sung thẻ bảo hiểm chậm 1 ngày nên bổ sung thông tin muộn.

Trường hợp thứ 2, bệnh nhân đến cấp cứu ngày 17/4/2019 trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Sau 20 phút cấp cứu, người nhà bệnh nhân xin cho về. Khi đưa người bệnh đến, người nhà quên mang giấy bảo hiểm y tế. Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo đã nhắc người nhà về mang đến để bổ sung nhưng do bệnh nhân mất khi về nhà, tang gia bối rối đến ngày 18/4/2019 người nhà mới mang thẻ bảo hiểm đến để bổ sung.

Trường hợp thứ 3, người nhả bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Năm Anh nhận thuốc điều trị cao huyết áp cho bệnh nhân (do cách ly toàn xã hội nên bệnh nhân không đến khám được). Tuy nhiên, số thuốc lấy về được sử dụng cho vợ bệnh nhân (vì bệnh nhân đã mất) do vợ bệnh nhân cũng bị tăng huyết áp và sử dụng thuốc điều trị giống chồng mình. Phía gia đình lại không thông báo với bệnh viện là bệnh nhân đã mất vì vậy bệnh viện đã xảy ra tình trạng phát sinh chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế sau khi bệnh nhân đã tử vong.

Trường hợp thứ 4, con của người đã chết sử dụng thể bảo hiểm y tế của cha minh đi khám bệnh tại trạm y tế phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An. Bảo hiểm xã hội Bình Dương đã thống nhất với trạm y tế Tân Đông Hiệp giảm trừ chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trường hợp này.

Trường hợp thứ 5, ở trung tâm y tế Bình An (TP Dĩ An) do thay đổi phần mềm khám chữa bệnh mới (từ VNPT sang Viettel) nhân viên chưa thành thạo, trong khi người bệnh được khám và người đã mất có nhiều thông tin giống nhau. Trường hợp này nhân viên y tế khẳng định là khám cho người còn sống, không phải người đã chết.

Trước đó, báo Tiền Phong đã phản ánh, ông Huỳnh Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương ký công văn khẩn gửi đến các trung tâm y tế, bệnh viện trên địa bàn đề nghị khẩn trương làm rõ một số vấn đề bất cập trong khám, chữa bệnh bảo hiểm xã hội.

Động thái của Sở Y tế tỉnh Bình Dương được thực hiện ngay sau khi đơn vị này nhận được thông báo từ Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc có 5 người đã chết từ tháng 2/2019 đến tháng 12/2020 nhưng vẫn phát sinh chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương đề nghị các cơ sở y tế nhanh chóng xác minh và báo cáo về vụ việc.