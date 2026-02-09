Tuy nhiên, thật bất ngờ khi mới đây, trong một show truyền hình, Bill Gates đã phân tích rõ giới hạn của trí tuệ nhân tạo và vai trò không thể thay thế của con người. Bạn biết đó là nghề gì chưa?
Bill Gates vừa chứng minh 1 nghề AI không thể 'cướp', thậm chí AI phải phục tùng con người
Văn Dân |
Rất nhiều quan điểm cho rằng nghề này sẽ bị AI "nuốt chửng".
Theo Thanh niên Việt Copy link
Link bài gốc Lấy link https://thanhnienviet.vn/bill-gates-vua-chung-minh-1-nghe-ai-khong-the-doc-chiem-tham-chi-phai-phuc-tung-con-nguoi-209260206142626719.htm