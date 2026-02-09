HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bill Gates vừa chứng minh 1 nghề AI không thể 'cướp', thậm chí AI phải phục tùng con người

Văn Dân |

Rất nhiều quan điểm cho rằng nghề này sẽ bị AI "nuốt chửng".

Tuy nhiên, thật bất ngờ khi mới đây, trong một show truyền hình, Bill Gates đã phân tích rõ giới hạn của trí tuệ nhân tạo và vai trò không thể thay thế của con người. Bạn biết đó là nghề gì chưa?


Tags

ai

Quizz Soha

vua tiếng Việt mới

nghề lập trình

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại