Bill Gates tặng nữ MC 1 tấm séc và bảo cô điền bao nhiêu tiền tùy thích: Bài học đắt giá từ vị tỷ phú U80!

Từ một tấm séc trắng và một lời đề nghị bất ngờ, tỷ phú Bill Gates đã gửi gắm bài học về cơ hội!

Bill Gates từ lâu đã được xem là biểu tượng của tinh thần đổi mới và khởi nghiệp. Nhà đồng sáng lập Microsoft từng rời Đại học Harvard khi mới 19 tuổi để theo đuổi niềm tin rằng máy tính cá nhân sẽ trở thành công cụ phổ biến trên toàn cầu. Nhiều thập kỷ sau, ông vẫn nằm trong nhóm những người giàu nhất thế giới với khối tài sản hàng trăm tỷ USD.

Cùng với thành công trong lĩnh vực công nghệ, xung quanh Bill Gates cũng xuất hiện nhiều câu chuyện được lan truyền rộng rãi như những bài học về tư duy và kinh doanh. Một trong số đó là giai thoại về “tấm séc trắng” từng gây chú ý trên mạng xã hội.

Câu chuyện về "tấm séc trắng" của Bill Gates vẫn được nhiều người nhắc đến như một giai thoại truyền cảm hứng về tinh thần dám nắm bắt cơ hội. (Ảnh: Allure Vanguard)

Theo câu chuyện được chia sẻ, trong một cuộc phỏng vấn truyền hình, Bill Gates nhận được câu hỏi quen thuộc từ nữ MC: “Bí quyết thành công của ông là gì?”.

Thay vì trả lời ngay, vị tỷ phú được cho là đã lấy ra một tấm séc, ký tên rồi đưa cho nữ MC với lời đề nghị cô có thể điền bất kỳ số tiền nào mình muốn. Bất ngờ trước hành động này, nữ MC từ chối và tiếp tục nhắc lại câu hỏi.

Bill Gates tiếp tục đưa tấm séc lần thứ hai nhưng vẫn nhận được câu trả lời tương tự. Sau đó, ông xé tấm séc và nói: “Bí quyết thành công của tôi là không bao giờ bỏ lỡ cơ hội”.

Dù chưa có bằng chứng xác thực cho thấy cuộc đối thoại này thực sự diễn ra, câu chuyện vẫn được nhiều người nhắc đến như một bài học về khả năng nhận diện và nắm bắt cơ hội trong cuộc sống cũng như công việc.

Cơ hội chỉ có giá trị khi được hành động

Trong kinh doanh, cơ hội thường xuất hiện dưới những hình thức không dễ nhận ra. Đó có thể là một ý tưởng mới, một xu hướng công nghệ đang hình thành hay một lời đề nghị tưởng chừng không liên quan đến mục tiêu trước mắt.

Bill Gates là ví dụ điển hình cho việc dám hành động khi cơ hội xuất hiện. Năm 1975, ông cùng Paul Allen thành lập Microsoft trong bối cảnh máy tính cá nhân vẫn còn là khái niệm xa lạ với phần lớn người dùng. Quyết định rời Harvard để theo đuổi con đường riêng được xem là một trong những bước ngoặt quan trọng nhất trong lịch sử ngành công nghệ.

Nhiều chuyên gia cho rằng thành công không chỉ đến từ việc nhìn thấy cơ hội, mà còn nằm ở khả năng đưa ra quyết định đủ nhanh để biến cơ hội thành kết quả thực tế.

Những nguyên tắc được Bill Gates nhiều lần nhấn mạnh

Bên cạnh câu chuyện về tấm séc trắng, Bill Gates trong nhiều cuộc phỏng vấn cũng thường chia sẻ những quan điểm về công việc, quản lý tài chính và phát triển bản thân.

(Ảnh minh hoạ: Interviewmagazine)

Một trong những nguyên tắc được ông đề cao là sử dụng thời gian hiệu quả. Theo Gates, việc trì hoãn có thể khiến con người đánh mất những cơ hội quan trọng. Khi đã xác định được mục tiêu, điều cần thiết là bắt tay vào thực hiện thay vì chờ đợi điều kiện hoàn hảo.

Ông cũng nhiều lần nhấn mạnh vai trò của việc tiết kiệm và chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ. Trong môi trường kinh doanh đầy biến động, việc duy trì nguồn dự phòng tài chính giúp cá nhân và doanh nghiệp có khả năng chống chịu tốt hơn trước các rủi ro.

Bên cạnh đó, nhà sáng lập Microsoft cho rằng đầu tư vào bản thân luôn mang lại tỷ suất sinh lời cao. Việc học hỏi kỹ năng mới, nâng cao năng lực giao tiếp hay cập nhật kiến thức liên tục là nền tảng để thích nghi với những thay đổi của thị trường lao động.

Không ngủ quên trên thành công

Một quan điểm nổi tiếng khác của Bill Gates là sự cảnh giác trước thành công. Ông từng nhận định rằng thành công đôi khi có thể khiến con người trở nên chủ quan và đánh giá thấp những thay đổi đang diễn ra xung quanh.

(Ảnh: Veasey Conway/Harvard Staff Photographer)

Lịch sử ngành công nghệ cho thấy không ít doanh nghiệp từng thống trị thị trường nhưng nhanh chóng tụt lại phía sau vì không kịp thích ứng với xu hướng mới. Chính vì vậy, việc liên tục đặt ra mục tiêu mới và duy trì tinh thần học hỏi được xem là yếu tố giúp các tổ chức duy trì sức cạnh tranh lâu dài.

Dù câu chuyện về tấm séc trắng có thực hay không, thông điệp được nhiều người rút ra vẫn mang ý nghĩa đáng suy ngẫm: cơ hội không phải lúc nào cũng xuất hiện rõ ràng và cũng không chờ đợi quá lâu. Trong nhiều trường hợp, khoảng cách giữa thành công và thất bại nằm ở việc một người có sẵn sàng hành động khi cơ hội xuất hiện hay không.