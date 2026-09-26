Bill Gates cảnh báo rợn người về AI

Tỷ phú Bill Gates cảnh báo hậu quả thảm khốc nếu công nghệ này nếu AI bị sử dụng với mục đích xấu.

Đồng sáng lập Microsoft, Bill Gates, cảnh báo rằng trí tuệ nhân tạo là một công cụ "đủ mạnh" để tiêu diệt một phần đáng kể nhân loại.

"Trí tuệ nhân tạo chắc chắn đủ mạnh để gây ra những sự kiện dẫn đến một tỷ cái chết", tỷ phú Gates nói trong một đoạn trích từ cuộc phỏng vấn với chương trình Meet the Press của đài NBC, dự kiến phát sóng vào cuối tuần này.

"Chưa có vũ khí nào mạnh hơn sự kết hợp giữa những người có ý đồ xấu sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất".

Thung lũng Silicon đã liên tục cảnh báo về nguy cơ gây ra những hậu quả thảm khốc từ trí tuệ nhân tạo (AI) khi công nghệ này phát triển nhanh chóng.

Jacob Coxon, một nhân viên tại Anthropic PBC, đã nghỉ việc vào đầu tháng này và cáo buộc cả 2 công ty cũ của mình — Anthropic và OpenAI — đang "đánh cược với mạng sống của chúng ta" bằng cách "chạy đua hướng tới AI siêu thông minh". Một nhân viên khác của Anthropic cho biết anh tin rằng có hơn 10% khả năng AI sẽ loại bỏ toàn bộ loài người trong thập kỷ tới.

Những nhận xét đó đã thu hút sự chú ý của dư luận đến một cuộc tranh luận kéo dài và gây chia rẽ trong lĩnh vực này, dẫn đến những lời kêu gọi ngành công nghiệp này cần làm nhiều hơn nữa để bảo vệ công nghệ của mình. Giám đốc điều hành của Anthropic, Dario Amodei, sau đó đã kêu gọi giảm tốc quá trình phát triển AI, một đề xuất nhanh chóng được các đồng nghiệp như Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman và Elon Musk ủng hộ.

Trong cuộc phỏng vấn, Bill Gates cho rằng tự điều chỉnh là chưa đủ. "Cần có lực lượng thực thi pháp luật và các chính trị gia tham gia thảo luận về các biện pháp bảo vệ và giám sát cần thiết. Và đó phải là điều bắt buộc", Bill Gates nói.

Trước đó, trong một bài luận hồi tháng 8, tỷ phú Gates lập luận rằng các thế lực xấu có thể sử dụng các công cụ AI ngày càng mạnh mẽ để thực hiện các cuộc tấn công mạng, gian lận, tung tin giả và các hình thức gây hại quy mô lớn khác đối với các bệnh viện, tổ chức tài chính, lưới điện và hệ thống chính phủ.