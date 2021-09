Lý do 3 người Nhật tử vong sau tiêm vaccine Moderna; Indonesia nhận cảnh báo đáng sợ

Báo Mainichi đặt câu hỏi về vấn đề kiểm định độ an toàn của vaccine do nước ngoài sản xuất, liên quan đến 1,6 triệu liều vaccine Moderna bị đình chỉ ở Nhật Bản do tạp chất.

Nhà phân phối vaccine nội địa Takeda Pharmaceutical chỉ thông báo cho Bộ Y tế Nhật Bản về lô vaccine Moderna nhiễm tạp chất 9 ngày sau khi biết tin, Mainichi cho biết hôm 11/9.

Takeda nói rằng đã công bố báo cáo liên quan đến các chất màu đen có thể lẫn trong lô hàng. Tuy nhiên, trong thực tế, thông tin trên chưa được thừa nhận rộng rãi.

Hôm 7/9, Nhật Bản ghi nhận công dân thứ 3 tử vong sau khi được tiêm từ số vaccine bị đình chỉ. Theo Guardian, người này có tiền sử dị ứng lúa mạch ba góc.

Đến nay, Bộ Y tế Nhật Bản chưa xác định được liệu cái chết của 3 người có liên quan tới vaccine Moderna dính tạp chất hay không. Trong khi đó, Moderna khẳng định các ca tử vong là ngẫu nhiên.