Vụ nhân viên y tế ở Bắc Giang "vòi" 12 triệu mới cho người mắc COVID-19 đi điều trị: Chưa đủ chứng cứ để xử lý hình sự; 5 CSGT Đồng Nai phải đi cách ly vì từng xử phạt 1 ca nghi nhiễm

Chiều 30/5, liên quan đến thông tin 1 nhân viên y tế bị tố "vòi tiền" người nhà bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2, Công an huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) đã mời nhân viên y tế này lên làm việc.

Qua xác minh, người bị tố cáo được xác định là bà N.T.T.T., nhân viên y tế thuộc Trạm Y tế xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên.

Theo một lãnh đạo Công an huyện Việt Yên, hiện Công an huyện đã đề xuất Giám đốc Công an tỉnh xử phạt hành chính với nhân viên y tế này với số tiền 7,5 triệu đồng. Trong vụ việc này, hiện chưa đủ chứng cứ để xử lý hình sự.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên, đã yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Việt Yên khẩn trương xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm của bà N.T.T.T. theo quy định pháp luật.



Trước đó, một bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 tại huyện Việt Yên tố giác 1 nhân viên y tế trên địa bàn yêu cầu người nhà bệnh nhân dương tính chuyển tiền để bệnh nhân được đưa đi điều trị. Nữ nhân viên y tế tên T. có đưa ra nhiều mức giá khác nhau và người này có gợi ý người nhà bệnh nhân nộp 12 triệu đồng để được đưa đi điều trị ở điều kiện tốt.