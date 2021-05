Ổ dịch lớn ở Hội thánh truyền giáo phục hưng: 'Khởi tố vụ án với những con người cụ thể, chứ không khởi tố đối với tổ chức'

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội danh "lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" liên quan Hội thánh truyền giáo phục hưng hôm 29/5, để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Theo Thanh niên online, tại cuộc họp khẩn của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM trưa nay 30/5, ông Ngô Minh Châu (Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) cho biết, chùm lây lan dịch bệnh liên quan Hội thánh truyền giáo phục hưng (Quận Gò Vấp) đã trở thành ổ dịch lớn, đây là vụ việc nghiêm trọng, nhiều người dân bức xúc về vấn đề này.

Ông Châu thông tin với nguồn trên, Công an TP.HCM đã trao đổi thống nhất với UBND Quận Gò Vấp, giao Công an quận này khởi tố vụ án theo Điều 240 Bộ luật Hình sự, Viện KSND Quận Gò Vấp sẽ giám sát quá trình điều tra vụ án. Sắp tới, cơ quan điều tra sẽ tiến hành điều tra, cá nhân nào có đầy đủ dấu hiệu vi phạm thì sẽ khởi tố bị can.

"Chúng ta khởi tố vụ án với những con người cụ thể, chứ không khởi tố đối với tổ chức là Hội thánh truyền giáo phục hưng", báo Thanh niên dẫn lời Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu.

Ở một diễn biến khác, sáng nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết đã ghi nhận thêm 33 trường hợp nghi nhiễm mới trong cộng đồng, tất cả đều liên quan Hội thánh truyền giáo phục hưng.

Theo HCDC, trong bốn ngày qua, TP.HCM đã ghi nhận tổng cộng 133 ca nhiễm. Trong đó, chuỗi lây nhiễm liên quan đến Hội thánh truyền giáo phục hưng là chuỗi lớn nhất với 126 ca nhiễm. Đến sáng nay, cụm dịch này đã được Bộ Y tế công bố 94 ca. Các ca còn lại chưa được Bộ Y tế định mã số bệnh nhân nên xem như ca nghi nhiễm.

Hiện các cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng các khu vực liên quan ca nhiễm. Tiếp tục lấy mẫu mở rộng cho toàn bộ người dân sống tại phường 3, phường 5, phường 9, phường 15 quận Gò Vấp để đánh giá nguy cơ.

HCDC khuyến cáo mầm bệnh có thể đã có trong cộng đồng, người dân cần nâng cao cảnh giác nhưng không hoang mang. Tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của chính quyền và hợp tác với ngành y tế trong thực hiện phong toả, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, vào trưa cùng ngày, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã chỉ đạo giãn cách xã hội trên toàn thành phố theo Chỉ thị 15, riêng Quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (Quận 12) thực hiện theo Chỉ thị 16.

Thời gian áp dụng giãn cách xã hội là 15 ngày, từ 0h ngày 31/5.

Theo thuật lại của Tuổi trẻ online, ông Phong nói, từ 0h ngày 31/5, toàn TP.HCM sẽ thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15+, tức là thực hiện đầy đủ chỉ thị 15 và nâng cao một số biện pháp như không tụ tập quá 5 người nơi công cộng; Tăng cường thêm một số biện pháp phòng, chống dịch; Thực hiện nghiêm việc giãn cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; Người dân (nhất là người trên 60 tuổi) chỉ ra khỏi nhà khi có việc thật sự cần thiết; hạn chế đến các cơ sở khám chữa bệnh, trừ trường hợp thật sự cấp bách.

Các doanh nghiệp sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu vẫn được hoạt động, nhưng phải đảm bảo khoảng cách an toàn và các quy định phòng chống dịch bệnh khi hoạt động.



Riêng với Quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (Quận 12) áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trong vòng 15 ngày cũng từ 0h ngày 31/5. Việc giãn cách thực hiện theo nguyên tắc gia đình cách ly gia đình, khu dân phố cách ly khu dân phố, phường cách ly phường.

Chủ tịch Phong đồng ý với đề nghị dời kỳ thi vào lớp 10 công lập cho đến khi có thông báo mới.

Theo báo điện tử Dân Việt, tại cuộc họp ngày 30/5, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ: "Chúng ta đã bị thủng lưới từ một trường hợp phạm luật đặc biệt nghiêm trọng. Tình huống hết sức khó khăn, phức tạp buộc chúng ta phải có các biện pháp quyết liệt và có hiệu quả nhất".

TP. HCM giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Đồ họa: Anh Thanh/báo Người lao động

