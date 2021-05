Bị hành khách nghi ngờ dung dịch sát khuẩn tay là nước lã, phía sân bay Nội Bài nói gì?

Một vị khách đi chuyến bay QH1213 hành trình Hà Nội - Quy Nhơn qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài hôm 27/5 đã phản ánh về chất lượng dung dịch sát khuẩn tại nhà ga hành khách T1 là nước lã và không đảm bảo. Vị khách cho rằng dung dịch sát khuẩn tại nhà ga hành khách là "nước lã", thông tin được đăng trên mạng xã hội.

Theo báo giới, Cảng hàng không Nội Bài khẳng định thông tin khách phản ánh là hoàn toàn không chính xác.

Đại diện sân bay Nội Bài cho hay, các dung dịch đựng trong các chai nước rửa tay khô nhãn hiệu Kazoku đặt tại khu vực nhà ga hành khách T1 sân bay Nội Bài là nước khử trùng (dung dịch diệt khuẩn axit hipocloro), được sản xuất từ máy OSG của Nhật Bản do Công ty TNHH TM&DV BPS Việt Nam tài trợ miễn phí cho sân bay Nội Bài sử dụng để phòng chống dịch Covid-19.



"Đây là dung dịch nước rửa tay sát khuẩn có tính chất không màu, không mùi, an toàn, thân thiện với môi trường và đã được kiểm định bởi Viện truyền nhiễm Quốc gia Nhật Bản; Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh (Bộ Y tế) và Trung tâm Quatest 3 (Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường và chất lượng).

Dung dịch rất hiệu quả trong việc vô hiệu hóa virus, có hiệu quả kháng khuẩn vượt trội và đảm bảo đủ tiêu chuẩn sát khuẩn phòng chống dịch Covid-19", báo giới dẫn thông tin từ lãnh đạo sân bay Nội Bài.



Cũng theo đại diện sân bay Nội Bài, dung dịch diệt khuẩn axit Hipocloro mà sân bay này được nhận tài trợ có quy cách đóng trong các can 20 lít. Nên để thuận tiện cho việc hành khách sử dụng tại nhiều vị trí của nhà ga, sân bay đã tạm thời sử dụng các chai nhựa nhỏ nhãn hiệu Hazoku - vốn là hệ thống các chai nước rửa tay khô Hazoku đã được sử dụng hết trước đó với mục đích tái sử dụng.

Tuy nhiên, việc tái sử dụng lại các chai nhựa với mục đích hạn chế phát thải rác thải nhựa ra môi trường của Cảng đã dẫn đến sự hiểu nhầm của vị khách nói trên về chất lượng dung dịch sát khuẩn. Ngay khi nhận được ý kiến góp ý của hành khách, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã tiếp thu, kiểm tra và khẳng định hai loại dung dịch sát khuẩn hiện đang được sử dụng tại nhà ga hành khách Nội Bài đều không phải là nước lã, đảm bảo công tác khử khuẩn, phòng chống dịch Covid-19.

Trả lời trên Tuổi trẻ online, ông Trần Hoài Phương (Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc) cho biết, sau khi có nghi ngờ của hành khách về dung dịch sát khuẩn tay tại sân bay Nội Bài là nước lã, Cảng vụ đã đi kiểm tra toàn bộ nước sát khuẩn bố trí tại sân bay Nội Bài.

Theo ông Phương, 1ua kiểm tra cho thấy sân bay Nội Bài sử dụng 2 loại dung dịch sát khuẩn gồm dạng gel hiệu Kazoku tại tầng 2 nhà ga T1 và dạng dung dịch axit hipocloro tại tầng 1 nhà ga T1. Kết quả kiểm tra xác định dung dịch axit hipocloro là nước sát khuẩn, không phải nước lã. Đây là dung dịch dùng để rửa tay, súc miệng, phun khử trùng tùy theo tỉ lệ pha chế.

Trước đó, nam hành khách T.T.T. là người phản ánh sự việc lên mạng xã hội. Theo thuật lại của tờ Người lao động, lúc 5h15 phút ngày 27/5, trong lúc đến sân bay làm thủ tục đi chuyến bay QH 1213, khi sử dụng nước sát khuẩn đặt tại các khu vực ở sân bay Nội Bài, anh T. nói phát hiện đó không phải là gel như thông tin trên sản phẩm mà nó hoàn toàn bằng "nước lã". Anh T. đã báo sự việc cho An ninh sân bay, Đội Y tế khẩn nguy tại sân bay và sự việc được lập biên bản.

Nguồn trên ghi nhận, trong biên bản, hành khách nêu đề nghị an ninh sân bay thu hồi các chai nước rửa tay và làm rõ sự việc, báo cáo ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và các đơn vị liên quan. Phía đại diện Cảng, gồm Phòng An toàn kiểm soát chất lượng, Đội y tế khẩn nguy, Trung tâm An ninh hàng không đã có mặt và ghi nhận ý kiến của hành khách.

Đại diện sân bay cho nguồn trên biết, sân bay Nội Bài luôn đặt nhiệm vụ bảo đảm sức khỏe an toàn của hành khách lên hàng đầu. Từ đầu mùa dịch đến nay, ngay cả khi nước sát khuẩn còn khan hiếm, sân bay Nội Bài vẫn nỗ lực bảo đảm phục vụ hành khách, bảo đảm an toàn là số một.

