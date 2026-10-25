Big Bang làm 'nổ tung' Mỹ Đình, G-Dragon đập đàn gây sốc

Loser, Bae Bae và đặc biệt là Haru Haru tiếp tục đưa khán giả trở về với những dấu mốc âm nhạc quen thuộc. Phần fanchant (giao lưu giữa thần tượng và khán giả) trong Haru Haru trở thành điểm nhấn khi tiếng hát của người hâm mộ hòa cùng phần trình diễn trên sân khấu. Với nhiều khán giả đã theo dõi Big Bang từ những năm đầu sự nghiệp, đây là cuộc hội ngộ với những ca khúc từng gắn liền với tuổi trẻ.