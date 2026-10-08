Biểu tình yêu cầu Mỹ rút quân khỏi Nhật Bản

Ngày 7/10, RT đưa tin, nhiều người biểu tình đã tuần hành đến Đại sứ quán Mỹ ở Tokyo, yêu cầu quân đội Mỹ rút khỏi Nhật Bản.

Người biểu tình tuần hành đến Đại sứ quán Mỹ ở Tokyo, yêu cầu Mỹ rút quân khỏi Nhật Bản.

Các cuộc biểu tình diễn ra sau vụ bắt giữ lính thủy đánh bộ Mỹ - Hạ sĩ Devin Jacob Ballard 20 tuổi, bị tình nghi siết cổ Anna Yagi 39 tuổi, tại một khách sạn ở Okinawa hôm 3/10, và cướp tài sản của cô.

Ballard đã phủ nhận các cáo buộc.

Okinawa là nơi đặt một số căn cứ quân sự lớn của Lầu Năm Góc, và là nơi đóng quân của hàng chục nghìn binh sĩ Mỹ.

Đoạn video cho thấy, những người biểu tình mang theo các biểu ngữ yêu cầu công lý cho Yagi, kêu gọi lực lượng Mỹ rời khỏi Nhật Bản, khi tuần hành bên ngoài đại sứ quán dưới sự hiện diện dày đặc của cảnh sát.

Người biểu tình tuần hành đến Đại sứ quán Mỹ ở Tokyo, yêu cầu Mỹ rút quân khỏi Nhật Bản.

“Cả quân đội Mỹ lẫn đại sứ quán đều chưa đưa ra lời xin lỗi chính thức nào. Việc tức giận về điều này là rất dễ hiểu”, một người biểu tình nói.

Những người khác cho biết, sự phẫn nộ về các tội ác liên quan đến nhân viên Mỹ đã tích tụ qua nhiều thập kỷ, cáo buộc chính quyền phớt lờ những yêu cầu lặp đi lặp lại về việc dỡ bỏ các căn cứ Mỹ.

“Thật sự phẫn nộ khi sự hiện diện của những căn cứ này dẫn đến việc phụ nữ bị giết hại hoặc cưỡng hiếp như. Chúng tôi không thể tha thứ cho điều đó”, người biểu tình nói.

Nhật Bản đã chính thức phản đối Mỹ về vụ việc này.

Thủ tướng Sanae Takaichi mô tả vụ giết người bị cáo buộc là một “tội ác tàn bạo”, yêu cầu Mỹ hợp tác đầy đủ trong cuộc điều tra, siết chặt kỷ luật đối với nhân viên người Mỹ, và có biện pháp ngăn chặn các sự việc tương tự.

Mỹ bày tỏ sự tiếc nuối về cái chết của Yagi, và cam kết hợp tác với chính quyền Nhật Bản.

Tỉnh Okinawa chỉ chiếm 0,6% diện tích lãnh thổ Nhật Bản, nhưng lại là nơi đặt khoảng 70% diện tích đất được lực lượng Mỹ sử dụng riêng tại nước này.

Các vụ án liên quan đến nhân viên người Mỹ đã nhiều lần làm dấy lên sự phản đối đối với căn cứ quân sự.

Năm 1995, vụ bắt cóc và cưỡng hiếp một bé gái 12 tuổi người Okinawa bởi 3 binh sĩ Mỹ đã gây ra các cuộc biểu tình rầm rộ.

Năm 2016, cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Kenneth Franklin Gadson đã cưỡng hiếp và sát hại Rina Shimabukuro 20 tuổi, sau đó bị kết án tù chung thân.

Bất chấp những biện pháp siết chặt kỷ luật do quân đội Mỹ đưa ra, như tăng cường tuần tra và hạn chế uống rượu bên ngoài căn cứ, các cáo buộc tấn công tình dục liên quan đến quân nhân Mỹ vẫn tiếp tục xuất hiện trong những năm gần đây.

Theo RT



