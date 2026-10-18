Hàng trăm nghìn người xuống đường tại Pháp để phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao và nhiều bất bình khác. Lợi dụng tình hình, các nhóm quá khích đập phá, cướp bóc hàng loạt cửa hàng, từ tiệm bánh, siêu thị đến những thương hiệu xa xỉ như Hermès và Apple Store.

Theo France 24, ngày 17/10, trong lúc các cuộc biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt diễn ra trên khắp nước Pháp, nhiều nhóm người đã đột nhập, cướp phá các cửa hàng và cơ sở kinh doanh tại nhiều thành phố.

Tại Paris, gần quảng trường République, cửa kính mặt tiền của một cửa hàng chuyên về sản phẩm chăm sóc da bị đập vỡ. Những người tham gia cướp phá lấy các sản phẩm mỹ phẩm, chăm sóc da từ bên trong ném cho hàng chục người đang tụ tập bên ngoài.

Một cửa hàng viễn thông gần đó cũng bị đột nhập. Những kẻ cướp phá lấy điện thoại di động ném ra đám đông.

Những người biểu tình cướp phá một cửa hàng Louis Vuitton (Clip: Visegrád 24)

Tình hình tại khu vực quảng trường République càng trở nên hỗn loạn khi một nhóm thanh niên xông vào siêu thị gần đó, lấy các chai rượu và lon nước giải khát ném về phía cảnh sát.

Các công trình công cộng cũng bị phá hoại. Đài tưởng niệm chính tại quảng trường République bị phủ kín bởi những hình vẽ graffiti, trong khi nhiều viên gạch lát nền xung quanh bị cạy lên. Một quán bar có tên La Barrique gần đó bốc cháy.

Theo những hình ảnh được ghi lại, một cửa hàng Céline trên đại lộ Avenue Montaigne, Paris cũng bị cướp phá.

Những người biểu tình cướp phá một cửa hàng Céline (Clip: X)

Không riêng Paris, thành phố Marseille, đô thị lớn thứ hai của Pháp, cũng ghi nhận hàng chục cửa hàng bị đập phá. Những người quá khích nhắm vào thương hiệu thời trang xa xỉ Hermès, Louis Vuitton… cùng nhiều cơ sở kinh doanh trang sức, quần áo, mỹ phẩm, đồ gia dụng.

Tại Lille, thành phố ở miền Bắc nước Pháp, nhiều cửa hàng bị phá hoại. Thị trưởng thành phố Arnaud Deslandes xác nhận những kẻ cướp phá đã đột nhập Apple Store ở trung tâm thành phố. Trong khi đó, tại Nice, miền Nam nước Pháp, nhiều cửa hàng cũng bị cướp phá, trong đó có các cửa hàng bán đồ thể thao và một đại lý xe máy.

Theo France 24, sức mua của người dân Pháp đã suy giảm kể từ năm 2024, trong khi giá nhiên liệu tăng mạnh.

Bên cạnh áp lực kinh tế, sự bất bình trong công chúng còn gia tăng trong những tuần gần đây liên quan đến những cáo buộc cảnh sát sử dụng bạo lực đối với các cuộc biểu tình của học sinh trung học.

Ảnh: AFP

Ban đầu, người dân xuống đường nhằm phản đối chi phí sinh hoạt cao và điều kiện tại trường học. Tuy nhiên, tình trạng bạo lực nhanh chóng làm lu mờ những yêu cầu ban đầu, kéo theo thiệt hại về tài sản, thương tích và những vụ việc gây lo ngại về an toàn công cộng.

Trong bối cảnh Pháp chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2027 nhằm lựa chọn người kế nhiệm Tổng thống Emmanuel Macron, những bất mãn trong xã hội tiếp tục gia tăng.

Nguồn: France24