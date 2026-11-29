Ngày 28/11, biểu tình chống chính phủ ở thủ đô Tirana của Albania đã trở nên bạo lực, buộc cảnh sát phải dùng hơi cay, vòi phun nước và đạn cao su.

Biểu tình biến thành bạo lực ở thủ đô Tirana của Albania, ngày 28/11/2026.

Quốc gia vùng Balkan này đang chìm trong các cuộc biểu tình trên toàn quốc phản đối nạn tham nhũng, chi phí sinh hoạt tăng cao, chất lượng giáo dục kém và thiếu việc làm.

Tình trạng bất ổn leo thang vào tháng trước, khiến chính phủ phải ban hành các khoản phạt nặng đối với những người tham gia vào hành vi bạo lực, dựa trên luật tương tự đã được Pháp áp dụng.

Ngày 28/11, hàng nghìn người đã tập trung tại trung tâm Tirana, sau những lời kêu gọi biểu tình toàn quốc riêng biệt từ các tổ chức sinh viên và đảng đối lập.

Cuộc biểu tình diễn ra vào Ngày Độc lập của Albania, thường là dịp để cả nước ăn mừng.

Biểu tình nhanh chóng trở nên bạo lực khi người biểu tình ném đá, bom khói và pháo hoa vào cảnh sát, những người đã đáp trả bằng hơi cay, bình xịt hơi cay, vòi phun nước và trong một số trường hợp là đạn cao su.

Những kẻ bạo loạn cũng ném đá vào một tòa nhà chính phủ, và tìm cách tiến đến Văn phòng Thủ tướng Edi Rama, nhưng đã bị cảnh sát đẩy lùi.

Những người biểu tình đeo mặt nạ cũng đã đập vỡ cửa kính tại ngân hàng trung ương và Bộ Giao thông vận tải.

Các video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, người biểu tình ném đá vào xe cảnh sát. Khói và hơi cay bao trùm trung tâm Tirana.

Theo Bộ Y tế Albania, ít nhất 30 người, trong đó có một số cảnh sát và nhà báo, đã bị thương trong các cuộc đụng độ.

Biểu tình chống chính phủ bắt đầu một cách ôn hòa vào tháng 5/2026, liên quan đến kế hoạch xây dựng khu nghỉ dưỡng hạng sang trong khu bảo tồn thiên nhiên Zvernec, một dự án có liên hệ với con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Jared Kushner.

Đến giữa tháng 10, biểu tình leo thang thành các cuộc đụng độ hàng ngày với cảnh sát.

Yêu cầu ông Rama từ chức trở thành tâm điểm, nhưng thủ tướng - người đã nắm quyền từ năm 2013 và được bầu vào nhiệm kỳ thứ tư năm ngoái, vẫn kiên quyết không nhượng bộ.

Ông Rama cũng đổ lỗi cho tình trạng bất ổn là do "chiến tranh lai", cáo buộc không có bằng chứng, Nga và Iran đang cố gắng kích động các cuộc biểu tình chống chính phủ thông qua mạng xã hội.

Nga bác bỏ những cáo buộc này, kêu gọi ông Rama giải quyết các vấn đề trong nước thay vì đổ trách nhiệm cho người khác.

Theo RT