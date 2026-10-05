Biểu cảm lạ của Ngọc Trinh trong đám cưới với Hoài Lâm

Khoảnh khắc Ngọc Trinh liên tục bật cười khi nghe Hoài Lâm hát trong ngày cưới khiến dân tình thích thú.

Mới đây, những hình ảnh trong lễ vu quy của Hoài Lâm và Ngọc Trinh tại quê nhà Vĩnh Long nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Đám cưới của cặp đôi diễn ra theo phong cách khá giản dị, ấm cúng với sự góp mặt chủ yếu của gia đình và người thân hai bên.

Trong ngày trọng đại, Hoài Lâm diện vest đen, sánh đôi cùng cô dâu Ngọc Trinh trong chiếc váy cưới trắng. Nhan sắc vợ Hoài Lâm nhận nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Cô sở hữu gương mặt thanh tú, lựa chọn búi tóc cao, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn vô cùng nổi bật. Ngọc Trinh cũng được gia đình đôi bên trao nhiều trang sức vàng như kiền, vòng cưới, nhẫn,... khiến visual của cô dâu càng hút mắt hơn.

Hoài Lâm và vợ kém 9 tuổi trong ngày cưới ở quê (Ảnh: FBNV)

Không khí trong đám cưới cũng khá vui vẻ khi Hoài Lâm trực tiếp cầm micro khuấy động ngày vui. Nam ca sĩ nắm tay vợ và thể hiện ca khúc Rồi Tới Luôn trước sự cổ vũ của quan viên hai họ.

Đáng chú ý, trong lúc nghe ông xã hát, Ngọc Trinh liên tục có những biểu cảm khiến người xem bật cười theo. Cô vừa cười vui vẻ, vừa có chút ngại ngùng khi đứng cạnh chồng. Đặc biệt, khi Hoài Lâm lên những đoạn cao của ca khúc, giọng hát có lúc trở nên khá "oét", Ngọc Trinh vô tình bật cười khiến ai cũng phải chú ý.

Hoài Lâm khuấy động không khí đám cưới bằng ca khúc Rồi Tới Luôn (Nguồn clip: Hoàng Diễm)

Biểu cảm của Ngọc Trinh khiến nhiều người chú ý (Nguồn: Hoàng Diễm)

Không ít người cho rằng biểu cảm của cô dâu lúc này khá hài hước. Khi thì nhìn chồng cười, khi lại có vẻ ngượng ngùng như không biết nên phản ứng thế nào trước màn thể hiện quá nhiệt tình của Hoài Lâm ngay trong ngày cưới.

Dù vậy, chính sự tự nhiên này lại khiến khoảnh khắc trở nên đáng yêu. Hoài Lâm vẫn thoải mái vừa hát vừa nhún nhảy, nắm tay vợ giữa sự cổ vũ của người thân, còn Ngọc Trinh cũng không giấu được niềm vui trong ngày chính thức về chung một nhà.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Cô dâu xinh quá trời nhưng cũng không nhịn nổi cười vì sự lạc giọng của chồng mình”.

- “Đáng yêu ghê đôi này, cô dâu biểu cảm nhìn duyên quá”.

- “Đám cưới giản dị, ấm cúng đúng chất miền Tây. Chúc mừng hạnh phúc hai em”.

- “Lúc Hoài Lâm lạc giọng, nhìn Ngọc Trinh bật cười hoang mang luôn. Dễ thương ghê đôi này”.

Trước đó, hình ảnh trong lễ cưới của Hoài Lâm và Ngọc Trinh cũng gây chú ý bởi sự giản dị. Tối 4/10, Hoài Lâm đã xuất hiện tại lễ xuất giá được tổ chức ở nhà gái. Đây là nghi thức truyền thống ở miền Tây, thường diễn ra trong phạm vi gia đình để cô dâu được người thân dặn dò và trao hồi môn trước khi về nhà chồng. Vì vậy, nam ca sĩ không diện trang phục quá cầu kỳ mà xuất hiện khá đơn giản.

Đến lễ vu quy sáng 5/10, Hoài Lâm và Ngọc Trinh xuất hiện chỉn chu hơn. Cặp đôi liên tục dành cho nhau những cử chỉ tình cảm. Hoài Lâm nhiều lần hôn vợ, còn Ngọc Trinh cũng giữ nụ cười tươi tắn trong suốt buổi lễ.

Trước khi kết hôn, cặp đôi hẹn hò kín tiếng (Ảnh: FBNV)

Ngọc Trinh sinh năm 2004, cùng quê Vĩnh Long với Hoài Lâm và không hoạt động trong showbiz, hiện chủ yếu kinh doanh online. Cô khá kín tiếng trước khi công khai chuyện tình cảm với nam ca sĩ. Hoài Lâm sinh năm 1995, từng giành quán quân Gương mặt thân quen 2014 và được biết đến qua nhiều ca khúc như Hoa nở không màu, Buồn làm chi em ơi hay Như những phút ban đầu.

Sau lễ vu quy tại nhà gái, cặp đôi dự kiến tiếp tục tổ chức tiệc cưới tại nhà trai ở Vĩnh Long vào ngày 6/10. Đây sẽ là buổi tiệc có sự góp mặt của bạn bè và đồng nghiệp của Hoài Lâm.