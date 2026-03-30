Biết tôi vừa trả xong nợ lại có dư 800 triệu, anh chị chồng liền vay mượn, tôi từ chối thì mẹ chồng tìm đến tận nhà "hỏi tội"

Năm ngoái, vợ chồng tôi vừa mua được căn nhà nhỏ, tưởng là bước sang một giai đoạn mới ổn định hơn, ai ngờ lại bắt đầu chuỗi ngày nặng nề vì nợ nần. Tổng cộng vay mượn ngân hàng gần 1 tỷ, tháng nào cũng xoay như chong chóng để trả lãi. Có những hôm ngồi nhìn sổ nợ, tôi chỉ thấy lòng mình rã rời.

Thời điểm đó, tôi cũng từng nghĩ đến chuyện hỏi vay bên nhà chồng. Không phải vì muốn dựa dẫm, mà chỉ là nghĩ nếu có thể vay thêm một ít từ người thân, đỡ được phần nào tiền lãi ngân hàng. Nhưng lần lượt từng người, từ bố mẹ chồng đến anh chị em, ai cũng lắc đầu. Người thì bảo đang làm ăn khó khăn, người nói tiền để dành cho con cái, có người còn thẳng thừng bảo “giờ ai cũng khổ, lo thân còn chưa xong”.

Tôi nhớ lúc đó mình chỉ cười trừ, quay về tự nhủ thôi thì hai vợ chồng cố gắng, không trông chờ ai nữa. Và đúng là suốt một năm qua, vợ chồng tôi sống dè sẻn hết mức, có tháng chỉ dám tiêu những khoản thật cần thiết. Chồng tôi cũng làm thêm, tôi thì nhận thêm việc ngoài giờ, miễn sao trả được nợ đúng hạn.

Cho đến đầu năm nay, bố tôi ở quê bán mảnh đất, gọi điện lên bảo cho vợ chồng tôi 1,4 tỷ. Tôi cầm tiền mà vừa mừng vừa biết ơn. Mừng vì cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cảnh nợ nần, biết ơn vì lúc khó khăn nhất, chỉ có bố mẹ đẻ đứng ra lo cho mình. Vợ chồng tôi lập tức trả hết nợ, nhẹ người hẳn đi. Số tiền còn lại khoảng 800 triệu, tôi bảo chồng cứ gửi ngân hàng phòng thân, sau này có việc gì còn xoay xở.

Mọi chuyện tưởng đã yên thì chỉ vài tuần sau, anh trai chồng gọi điện hỏi mượn tiền. Lý do là cần vốn làm ăn, hứa vài tháng sẽ trả. Tôi nghe xong chỉ thấy trong lòng lấn cấn. Người mà trước đây tôi mở lời thì từ chối, giờ lại quay sang hỏi mượn.

Tôi bảo chồng cứ khéo léo từ chối, nói là tiền vừa trả nợ xong, cũng không dư dả gì. Nhưng không ngờ, chưa dừng ở đó. Mấy hôm sau, chị chồng cũng ghé nhà, nói vòng vo một lúc rồi cũng nhắc đến chuyện mượn tiền.

Chúng tôi đều cứng rắn từ chối, thế là chiều chủ nhật tuần trước, mẹ chồng tôi đến. Bà không nói chuyện vòng vo như hai anh chị kia, mà hỏi thẳng: "Sao có tiền mà không giúp đỡ anh em trong nhà?".

Tôi ngồi im một lúc rồi mới nói rằng năm ngoái khi vợ chồng tôi khó khăn, cũng đã từng hỏi qua nhưng không ai giúp được. Giờ có chút tiền, tôi chỉ muốn giữ lại để ổn định cuộc sống, không muốn lại rơi vào cảnh nợ nần.

Mẹ chồng tôi nghe xong thì bảo hoàn cảnh mỗi lúc mỗi khác, không thể so sánh như vậy. Bà nói anh em trong nhà thì nên giúp nhau, có qua có lại. Lúc tôi hỏi, anh chị không có tiền cho mượn chứ có phải có mà không cho đâu. Còn giờ rõ ràng tôi có, tại sao không dang tay giúp đỡ?

Tôi hiểu ý bà nhưng vẫn nhất quyết không rút tiền ra. Chồng tôi cũng khó xử, đứng giữa vợ và gia đình. Còn tôi thì cứ suy nghĩ mãi, không biết mình đang ích kỷ hay chỉ là đang tự bảo vệ gia đình nhỏ của mình, và nếu cứ giữ quan điểm này, liệu sau này mọi chuyện sẽ đi về đâu?