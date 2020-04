Biết tin Đường "Nhuệ" bị khởi tố, nạn nhân bị đánh trong trụ sở công an thấy vui mừng sau nhiều năm tháng

Tối 21/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường (SN1971, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích".

Bà Đinh Thị Lý. Ảnh: Hoàng An.

Bà Đinh Thị Lý (56 tuổi, trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình) người từng tố cáo Nguyễn Xuân Đường hành hung 2 mẹ con ngay tại trụ sở Công an phường cho biết, nghe tin Đường bị khởi tố bị can bà rất vui mừng, phấn khởi.

"Giờ tôi thấy thoải mái, không uổng công cho những năm tháng từng đi gõ cửa cơ quan chức năng đòi lại công lý", bà Lý nói.

Bà cho hay, những ngày qua sau khi có quyết định phục hồi, điều tra lại vụ án, bà cùng con trai đã lên cơ quan công an làm việc, được họ lấy lời khai và thông tin liên quan đến vụ việc trước kia.

Bà Lý cho biết đã thuật lại chi tiết sự việc xảy ra tại trụ sở công an phường. Khi được hỏi tại sao không la lên thì bà Lý giải thích rằng: "Lúc xảy ra vụ việc, phía Đường "Nhuệ" có 6 người, còn tôi có 2 mẹ con nên tôi sợ bọn chúng manh động ra tay nhẫn tâm nên đến khi cửa mở tôi mới la to... ". Tuy nhiên, theo bà lúc đó không có ai bênh hay can thiệp.



Luật sư Hoàng Trọng Giáp.

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty luật Hoàng Sa) nêu quan điểm, việc Đường "Nhuệ" cùng đồng phạm đánh mẹ con bà Đinh Thị Lý ngay tại trụ sở công an phường sau đó đình chỉ vụ án vì chưa xác định được bị can (người đánh) và hết thời hạn điều tra là thiếu thuyết phục.



Theo luật sư, khi Công an thành phố Thái Bình quyết định phục hồi, điều tra lại vụ án sau đó khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường cho thấy, đã có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

"Quá trình điều tra, cơ quan chức năng cần làm rõ thêm trách nhiệm những người có dấu hiệu bao che cho Đường cùng đồng phạm để xử lý nghiêm. Công luận đang rất quan tâm, chờ đợi kết quả", luật sư Giáp nói.

Liên quan đến các hoạt động phạm tội của vợ chồng Đường "Nhuệ", ngày 20/4/2020, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết, sẽ chỉ đạo công an cấp cơ sở áp dụng các biện pháp bảo vệ người tố cáo hành vi phạm tội của ổ nhóm này.