Sau khi đưa vợ và 3 con sang Mỹ sinh sống, Tuấn Hưng tạm rời xa những căn nhà từng gắn bó với gia đình tại Việt Nam.

Cuối tháng 8/2026, Tuấn Hưng xác nhận anh đưa ba người con sang Mỹ để trải nghiệm môi trường học tập, rèn luyện tính tự lập. Theo Ngôi Sao, nam ca sĩ ký hợp đồng với công ty giải trí của bầu show Thomas Tâm, chồng ca sĩ Hồng Ngọc, để phát triển công việc tại thị trường hải ngoại. Các con của anh được hưởng chính sách miễn học phí khi sang Mỹ sinh sống và học tập.

Quyết định này khiến cuộc sống của gia đình Tuấn Hưng có sự thay đổi đáng kể. Nhiều năm qua, vợ chồng anh cùng ba con gắn bó với căn biệt thự nằm trong khu đô thị cao cấp ở Hà Nội. Đây từng là không gian sinh hoạt quen thuộc và cũng là nơi gia đình nam ca sĩ thường xuyên đón bạn bè, đồng nghiệp.

Tuấn Hưng hiện đang sống cùng vợ con ở Mỹ

Căn biệt thự sở hữu không gian rộng rãi, mang phong cách tân cổ điển kết hợp những đường nét hiện đại, tạo nên vẻ bề thế nhưng vẫn giữ được sự ấm cúng. Gam trắng được chọn làm màu sắc chủ đạo, đi cùng hệ thống nội thất tiện nghi, hài hòa về tổng thể.

Điểm nhấn của căn nhà nằm ở khu vực sân phía trước, nơi Tuấn Hưng dành nhiều công sức chăm chút cây cảnh và bố trí hồ cá. Sự kết hợp giữa cây xanh, mặt nước và khoảng sân thoáng đãng giúp không gian sống thêm phần sinh động, đồng thời mang đến cảm giác bình yên, thư thái giữa nhịp sống đô thị.

Biệt thự Tuấn Hưng sống cùng gia đình khi ở Việt Nam

Bên cạnh những không gian sinh hoạt chung, căn biệt thự còn sở hữu một ban công thoáng đãng được bài trí bộ bàn ghế mây cùng nhiều chậu hoa. Không gian này mang đến một góc nghỉ ngơi nhẹ nhàng cho các thành viên trong gia đình, nơi họ có thể nhâm nhi tách trà, trò chuyện hoặc thả mình trong bầu không khí yên bình sau một ngày bận rộn.

Ngoài căn biệt thự sang trọng trên, vợ chồng Tuấn Hưng còn sở hữu một căn nhà mặt phố Hàng Khay, nơi có vị trí rất đắt giá với view nhìn thẳng ra Hồ Gươm. Đây từng là địa điểm gắn với những đêm nhạc ban công nổi tiếng của nam ca sĩ. Từ năm 2019, Tuấn Hưng thỉnh thoảng tổ chức những buổi hát ngẫu hứng tại ban công căn nhà này, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Năm 2022, một đêm nhạc tại đây từng khiến hàng chục nghìn người tập trung tại khu vực phố đi bộ.

Căn nhà ở Hàng Khay của Tuấn Hưng

Đáng chú ý, tài sản bất động sản của vợ chồng Tuấn Hưng không chỉ dừng ở Hà Nội. Năm 2022, nam ca sĩ xác nhận việc mua một biệt thự rộng 270m2 sát biển An Bàng, Hội An, làm quà tặng Hương Baby nhân kỷ niệm 8 năm ngày cưới. Căn biệt thự khi đó được thông tin có giá trị khoảng 50 tỷ đồng.

Biệt thự ở Hội An của Tuấn Hưng

Tuy nhiên, việc Tuấn Hưng đưa gia đình sang Mỹ không đồng nghĩa anh từ bỏ hoàn toàn cuộc sống và công việc tại Việt Nam. Nam ca sĩ cho biết anh chấp nhận giảm việc chạy show trong nước một thời gian để các con thích nghi với môi trường mới. Hương Baby sẽ thường xuyên về Việt Nam để giải quyết công việc kinh doanh và các dự án còn dang dở của hai vợ chồng. Khi các con ổn định, Tuấn Hưng dự định đi lại giữa Việt Nam và Mỹ.