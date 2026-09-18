Biệt thự nhà vườn 70 tỷ rộng nghìn m2 của Trường Giang - Nhã Phương

Biệt thự của Trường Giang - Nhã Phương có không gian thoáng đãng, nằm vị trí đắc địa ở Đồng Nai.

Trường Giang và Nhã Phương bén duyên khi cùng tham gia bộ phim 49 ngày. Sau thời gian vướng tin đồn "phim giả tình thật", cả hai dần công khai mối quan hệ vào năm 2015. Chuyện tình của cặp đôi từng trải qua không ít ồn ào trước khi quyết định tiến tới hôn nhân.

Đầu năm 2018, Trường Giang cầu hôn Nhã Phương ngay trên sân khấu lễ trao giải. Đến tháng 8 cùng năm, cả hai tổ chức lễ đính hôn, sau đó làm đám cưới ở TP.HCM vào tháng 9/2018.

Sau khi về chung một nhà, Trường Giang và Nhã Phương tập trung xây dựng cuộc sống gia đình. Cặp đôi đón con gái đầu lòng vào tháng 1/2019 và hiện có chung 3 nhóc tít. Trong những lần chia sẻ về gia đình, Nhã Phương từng gọi các con là tài sản và hạnh phúc lớn nhất của hai vợ chồng.

Bên cạnh cuộc sống gia đình, tổ ấm của Trường Giang - Nhã Phương cũng được công chúng chú ý bởi những bất động sản giá trị. Trong đó, đáng chú ý nhất là một khu nhà vườn rộng hàng nghìn mét vuông mà cặp đôi đặt tên là "Nhà trọ Destiny", theo tên ở nhà của con gái đầu lòng. Được biết, gia đình Trường Giang hiện chủ yếu sinh sống tại TP.HCM, còn nhà vườn được sử dụng như nơi nghỉ dưỡng vào những dịp cuối tuần.

Khác với hình ảnh những căn biệt thự được đầu tư theo hướng xa hoa, "Nhà trọ Destiny" gây ấn tượng bởi diện tích rộng và nhiều khoảng xanh. Trường Giang trực tiếp tham gia thiết kế nhiều khu vực, sắm sửa dụng cụ, đồ đạc và dành phần lớn diện tích cho cây cối, trồng rau, cây ăn trái. Trong vườn có các loại cây như mận, ổi, khế cùng nhiều loại rau phục vụ bữa ăn gia đình.

Bên trong biệt thự còn có hồ cá, khu vực tổ chức những bữa ăn ngoài trời và một bãi cát dành cho các con vui chơi. Trường Giang từng cho biết các con đang ở độ tuổi hiếu động, thích những hoạt động ngoài trời nên anh dành một khoảng không gian đủ lớn để các bé chạy nhảy, thư giãn.

Nhà vườn cũng trở thành nơi lưu giữ nhiều khoảnh khắc đời thường của gia đình. Khi không phải đi diễn hoặc ghi hình, Trường Giang thường chăm sóc cây cối, cho cá ăn, hái trái cây và vào bếp. Với Nhã Phương, đây là không gian để gia đình có những khoảng thời gian riêng tư, tách khỏi lịch trình công việc bận rộn của cả hai.

Về giá trị, Ngô Kiến Huy từng định giá khu nhà vườn của cặp đôi được cho là có giá khoảng 60-70 tỷ đồng. "Nói Trường Giang giàu nhất Việt Nam không ai tin hết. Chỉ tính giá đất hiện tại thôi, tôi nghĩ khu này hiện tại 60 - 70 tỷ đồng", nam ca sĩ chia sẻ.