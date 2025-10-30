Biệt thự của ca sĩ Long Nhật ở Huế ngập gần hết cổng

Lượng mưa cao nhất tại Bạch Mã (Huế) trong ngày 29/10 lên tới 1.739,6 mm, lập kỷ lục cao nhất lịch sử Việt Nam. Mưa lớn khiến 32/40 xã, phường ở TP Huế bị ngập từ ngày 26/10 đến nay, mức ngập phổ biến 1-2 m, một số nơi tới 3-4 m.

Ca sĩ Long Nhật cho biết biệt thự hàng trăm mét vuông của anh ở đường Nguyễn Chí Thanh, TP Huế ngập rất nặng, khu vực sân vườn chìm trong nước. May mắn, các thành viên trong gia đình hiện an toàn.

Biệt thự hơn 500 m2 của ca sĩ Long Nhật ngập sâu, nước dâng gần hết cổng. Ảnh: NVCC.

"Nhà tôi có 3 tầng, xây ở vị trí khá cao nên kịp thời đưa bố tôi lên tầng 2. Thức ăn, thuốc men cũng chuẩn bị đầy đủ. Ở tầng 1, toàn bộ khu vực thư viện ướt sạch. Nước dâng cao gần tới bàn thờ của mẹ tôi. Bàn ăn, tủ lạnh đều ngập, gia đình di chuyển không kịp. Sáng 29/10, tôi nghĩ nước rút bớt, nhưng sau trận mưa lớn vào buổi trưa, nước lại dâng. Đến trưa 30/10, mưa giảm nhưng nước rút chậm. Phía sau nhà tôi là xóm lao động, nhiều bà con phải sơ tán vào trường học", ca sĩ Long Nhật nói với Tiền Phong.

Nhiều hộ dân tại Huế bị mất điện do ảnh hưởng của đợt mưa lũ lịch sử. Ca sĩ Long Nhật nói nhà anh phải chuẩn bị nhiều thiết bị sạc dự phòng. Năm 2020, 2023, biệt thự của gia đình anh cũng bị nước tràn vào, tuy nhiên không nặng như lần này.

Tại TP Huế, đường phố hóa sông, nhiều hộ dân phải di chuyển bằng thuyền. Nước lũ đục ngầu vẫn bao phủ nhiều tuyến phố, khu dân cư. Trưa 30/10, địa phương ghi nhận 2 trường hợp tử vong, 6 người mất tích và một người bị thương trong đợt mưa lũ lịch sử diễn ra dồn dập những ngày qua. Trước thiệt hại lớn về người, UBND TP Huế phát công điện khẩn, yêu cầu siết chặt công tác phòng tránh tai nạn đuối nước.

Biệt thự của ca sĩ Long Nhật được xây theo lối truyền thống, không gian thoáng đãng.

Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, cùng với những thiệt hại lớn về người, Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu các xã, phường tiếp tục rào chắn, cảnh giác tại khu vực ngập sâu, sạt lở sau lũ, tuyệt đối không để người dân qua lại các tuyến đường, sông hồ chưa an toàn.