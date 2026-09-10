Biệt thự 3 tầng toàn màu trắng của mỹ nhân Hà Nội 30 tuổi chưa lấy chồng, được báo Trung khen là "quốc bảo nhan sắc"

Căn biệt thự 3 tầng với không gian sân vườn có thể tổ chức tiệc cho hàng chục người.

Thời gian gần đây, những hình ảnh đời thường của Á hậu Huyền My thường xuyên được ghi lại tại một căn biệt thự lớn với tông trắng chủ đạo. Đây cũng là nơi người đẹp sinh năm 1995 cùng bố mẹ và em trai đang sinh sống.

Sau thời gian dài ở các khu chung cư cao cấp, gia đình Huyền My chuyển về căn biệt thự mới xây trong một khu dân cư cao cấp ở ngoại thành Hà Nội từ năm 2024. Đầu năm 2025, Huyền My từng tự tay trang hoàng cơ ngơi với đào, địa lan, đèn lồng và câu đối để đón Tết.

Cũng từ thời điểm chuyển về ngôi nhà mới, cuộc sống phía sau cánh cửa biệt thự của Á hậu Việt Nam 2014 dần được hé lộ nhiều hơn qua những hình ảnh cô và bạn bè chia sẻ.

“Bạch dinh” 3 tầng, bên ngoài có khoảng sân rộng

Điểm dễ nhận ra nhất ở căn biệt thự là màu trắng được sử dụng xuyên suốt từ ngoại thất đến nhiều không gian bên trong. Công trình gồm 3 tầng, mang hơi hướng kiến trúc châu Âu hiện đại, với nhiều ô cửa kính lớn và ban công mở ra cảnh quan bên ngoài.

Không gian quanh nhà cũng được dành diện tích đáng kể cho sân vườn. Đây là nơi gia đình Huyền My có thể tổ chức những buổi tiệc, gặp gỡ bạn bè trong các dịp đặc biệt. Người đẹp thường xuyên tổ chức tiệc nhỏ tại sân vườn, trong khi các hình ảnh được chia sẻ cho thấy khu vực bên ngoài có cây xanh, bàn ghế và các tiểu cảnh trang trí.

Một số hình ảnh trong video tham quan nhà còn hé lộ đài phun nước và khu vực hồ cá Koi. Không gian ngoài trời vì vậy tạo cảm giác thoáng hơn so với kiểu biệt thự xây kín gần toàn bộ khuôn viên.

Góc sân vườn

Bước vào bên trong, phong cách chủ đạo tiếp tục là những gam màu sáng, đặc biệt là trắng và màu trung tính. Phòng khách tầng một có cửa kính lớn nhìn thẳng ra sân vườn, giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên. Những món đồ như sofa, bàn kính, đèn chùm pha lê được bố trí theo hướng sang trọng nhưng không quá nhiều màu sắc.

Huyền My lựa chọn phong cách nội thất tối giản pha nét châu Âu. Phòng khách còn được điểm xuyết bằng thảm, gối trang trí và những món đồ cao cấp. Khu bếp và bàn ăn được bố trí gần phòng khách, tạo thành một không gian sinh hoạt chung tương đối liền mạch. Đèn trần pha lê tiếp tục được sử dụng làm điểm nhấn, phía sau là khu vực cầu thang với đường nét uốn cong.

Mỗi tầng là một không gian riêng của các thành viên

Điểm thú vị trong cách bố trí căn biệt thự là mỗi thành viên trong gia đình Huyền My đều có khoảng sinh hoạt mang dấu ấn riêng.

Tại tầng một, ngoài phòng khách chính còn có một căn phòng mà Huyền My gọi vui là **“tiểu vương quốc của bố tôi”**. Khu vực này có một tủ rượu lớn với nhiều loại rượu và rượu thuốc do bố cô sưu tầm. Căn phòng cũng có cửa kính hướng ra sân vườn, vừa được sử dụng để tiếp khách vừa là nơi thư giãn riêng của bố Á hậu.

Phòng ngủ của bố mẹ Huyền My nằm trên tầng 2. Không gian tại đây tiếp tục sử dụng các gam màu trung tính và có ban công riêng nhìn ra khu vực xung quanh. Tầng 3 lại gần như trở thành “thế giới riêng” của Huyền My.

Trong video được một người bạn ghi lại khi tham quan nhà, phòng ngủ của Á hậu gây chú ý bởi diện tích rộng cùng ban công lớn. Ngay khu vực cửa vào đặt hai mô hình Bearbrick - món đồ sưu tập vốn gắn với sở thích của Huyền My từ nhiều năm qua.

Không gian riêng của người đẹp còn được bố trí khu thay đồ, hệ tủ quần áo, bàn trang điểm và khu vực phụ kiện. Ban công rộng ở tầng cao nhất trở thành nơi có thể ngồi nghỉ hoặc thư giãn, đồng thời nhìn xuống cảnh quan quanh khu biệt thự.

Trước đó, Huyền My từng nói vui điều kiện để cô về sống cùng bố mẹ là được “ở một mình một tầng”. Cách bố trí hiện tại cũng cho phép các thành viên dù sống chung một mái nhà vẫn có khoảng không gian riêng tương đối độc lập.

Đáng chú ý, Huyền My không chỉ sử dụng căn biệt thự như một nơi ở. Cô thường thay đổi cách bài trí theo từng dịp trong năm. Giáng sinh có cây thông và phụ kiện Noel, còn dịp Tết, căn nhà được phủ thêm sắc đào, địa lan, đèn lồng đỏ và câu đối.

Người đẹp từng chia sẻ rằng từ khi chuyển về nhà mới, cô thấy mình nữ tính và nội tâm hơn, đồng thời bắt đầu thích tự lựa chọn những món đồ nhỏ để trang trí không gian sống.

Cuộc sống của mỹ nhân từng được báo Trung gọi là “quốc bảo”

Nguyễn Trần Huyền My sinh năm 1995 tại Hà Nội, được biết đến rộng rãi sau khi giành ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014 khi mới 19 tuổi. Năm 2017, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International và lọt Top 10 chung cuộc.

Nhan sắc của Huyền My từng nhiều lần nhận được sự chú ý từ truyền thông Trung Quốc. Năm 2017, trang Sohu đăng bài về cô với tiêu đề có cụm từ **“Quốc bảo mỹ nữ của Việt Nam”**, đồng thời dành nhiều lời khen cho ngoại hình của Á hậu.

Sau hơn một thập kỷ bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Huyền My hiện không còn xuất hiện dày đặc tại các sự kiện giải trí. Cô từng có thời gian làm MC thể thao, đồng thời dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và cuộc sống riêng.

Ở tuổi 30, Huyền My vẫn chưa kết hôn. Trong một cuộc trò chuyện với báo chí đầu năm 2025, người đẹp cho biết khi còn trẻ từng đặt mục tiêu 20 tuổi sẽ lập gia đình và sinh con nhưng sau này quan điểm đã thay đổi. Cô muốn kết hôn khi bản thân đủ trải nghiệm và thực sự sẵn sàng cho cuộc sống gia đình.

Ảnh FBNV