Biệt thự 2 triệu đô trong khu nhà giàu quận 7 của ca sĩ Đăng Khôi

Đăng Khôi và Thủy Anh được biết đến là cặp vợ chồng hạnh phúc, giàu có trong showbiz Việt. Mới đây, cặp đôi khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi chia sẻ bức ảnh kỷ niệm 12 năm ngày cưới, khoe nhan sắc "trẻ mãi không già" cùng thời trang thập niên 2000 đầy ấn tượng.

Không chỉ viên mãn trong hôn nhân, khối tài sản của vợ chồng Đăng Khôi cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đáng chú ý phải kể đến căn biệt thự trị được giới BĐS ước tính giá khoảng 2 triệu đô la nằm ở vị trí đắc địa, sang trọng bậc nhất khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM. Tổ ấm này rộng 300m², được vợ chồng Đăng Khôi tự tay thiết kế với 4 tầng lầu, nhiều cửa sổ và ban công, hướng đến sự rộng rãi, thoáng mát. Thiết kế tân cổ điển tinh tế của căn biệt thự được ví ngang tầm khách sạn 5 sao.

Bức ảnh kỷ niệm 12 năm ngày cưới của Đăng Khôi và Thủy Anh gây sốt MXH

Toàn cảnh biệt thự nơi gia đình Đăng Khôi đang sinh sống

Cơ ngơi rộng 300m² này nằm ở vị trí đắc địa trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng, TP.HCM

Không gian sân vườn

Không gian sân vườn trong căn biệt thự của vợ chồng Đăng Khôi cực rộng rãi và thoáng mát, bao trùm bởi sắc xanh tự nhiên. Lối đi được thiết kế rộng lớn, đủ sức chứa hàng chục chiếc xe máy hoặc trở thành khu vực lý tưởng để gia đình tổ chức những buổi BBQ ngoài trời. Đăng Khôi còn tự tay trồng nhiều loại cây trong sân như đại tướng quân, phát tài núi…, giúp không gian luôn giữ được vẻ xanh mát.

Khu vực sân vườn trong căn biệt thự của gia đình Đăng Khôi

Lối đi được lát đá

Những thảm cỏ xanh mướt mắt

Không chỉ trồng cây xanh, Đăng Khôi còn trồng hàng chục loại rau, củ như mướp, sả, ớt, rau mùi, bạc hà, nha đam...

Bên trong biệt thự

Căn biệt thự triệu đô của vợ chồng Đăng Khôi được chính tay hai vợ chồng lên ý tưởng và thiết kế, vì vậy từng góc nhỏ đều mang đậm dấu ấn cá nhân. Không gian sống được bài trí theo phong cách hiện đại, đề cao sự sang trọng nhưng vẫn giữ được độ ấm cúng và thư thái. Đăng Khôi cho biết anh không chuộng những gam màu mạnh hay quá chói mắt, bởi với anh, ngôi nhà phải là nơi để nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng sau một ngày dài.

Toàn bộ vật liệu xây dựng và nội thất trong nhà đều là sản phẩm cao cấp, nhập khẩu từ nhiều quốc gia: gạch lát nền từ Anh, thang máy từ Italy… Việc lắp thang máy cũng được nam ca sĩ tính toán để bố mẹ lớn tuổi thuận tiện di chuyển. Riêng chi phí nội thất đã tiêu tốn không dưới 10 tỷ đồng.

Không gian phòng khách có thiết kế liền kề bếp, diện tích vô cùng thoáng đãng

Ngoài bộ sofa kem, phòng khách còn có thêm vài chiếc ghế mang sắc xanh - đen làm điểm nhấn cho không gian thêm sinh động

Khu vực phòng khách được bài trí hoa tươi vào những dịp lễ Tết

Không gian bếp liền kề phòng khách càng tăng sự gắn kết cho các thành viên trong gia đình

Toàn bộ ngôi nhà được thiết kế theo ý tưởng của Đăng Khôi, chỉ riêng căn bếp là nơi "sáng tạo độc quyền" của bà xã Thủy Anh

Phòng ngủ của vợ chồng Đăng Khôi được trang trí theo sở thích của Thủy Anh. Không gian vô cùng ấm cúng và tiện nghi

Một góc phòng ngủ là nơi Thủy Anh trưng bày bộ sưu tập thời trang với cơ man quần áo, giày dép, túi xách, trang sức...

Bà xã Đăng Khôi check-in tại góc yêu thích trong phòng ngủ.

